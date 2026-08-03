تردد زوار اربعین در مرز مهران به ۲ میلیون و ۳۰۰هزار نفر رسید

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تردد از پایانه مرزی مهران به ۲ میلیون و ۳۰۰هزار نفر رسیده است گ.
وی افزود: از بامداد امروز تا ساعت ۷صبح امروز ۵۵ هزار از مرز مهران تردد کردند که از این میزان ۴۵ هزار نفر ورود و ۱۰ هزار نفر خروج کردند.
جانشین ستاد اربعین استان ایلام گفت: پیش بینی میشود که امشب و فردا موج بازگشت زائران افزایش پیدا کند لذا همه امکانات اندیشیده شده است.
وی ادامه داد: هماهنگی لازم برای خدماترسانی در پایانه برکت و استقرار اتوبوس صورت گرفته و تا ساعت های آینده بخش زیادی از زائران به استان های مبدأ خود منتقل خواهند شد.
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