تردد زوار اربعین در مرز مهران به ۲ میلیون و ۳۰۰هزار نفر رسید

ایلام - معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون تردد زوار اربعین در مرز مهران به ۲ میلیون و ۳۰۰هزار نفر رسیده است.