به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدرضا مظهری، با اشاره به آغاز حرکت تحولی در حوزه داده‌های سلامت، گفت: نظام «حکمرانی داده‌مبنا»، مفهومی راهبردی است که نه تنها در وزارت بهداشت، بلکه در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور و با هدایت سازمان اداری و استخدامی در حال پیاده‌سازی است.

وی در تبیین چرایی اهمیت این موضوع، افزود: هدف اصلی ما این است که فرآیند جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش و بهره‌برداری از داده‌های حوزه سلامت را ساماندهی کنیم. داده‌های تولید شده در نظام سلامت، ظرفیت‌های عظیمی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در سطوح فردی و همچنین بهبود مدیریت‌های منطقه‌ای، استانی و کشوری دارند.

مظهری با بیان اینکه داده‌ها در دو سطح کلان نقش‌آفرینی می‌کنند، ادامه داد: سطح نخست، مدیریت داده‌ها از مرحله تولید تا استفاده در فرآیندهای درمانی است و سطح دوم، بهره‌گیری از خروجی‌های پردازش و تحلیل‌های تجمعی برای سیاست‌گذاری، اولویت‌بندی مسائل، بودجه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان است. در واقع، ما به دنبال تبدیل «داده» به «دانش» برای حل مسائل پیچیده حوزه سلامت هستیم.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تصریح کرد: برای تحقق این هدف، تمامی معاونت‌های ستادی و سازمان‌های وابسته از جمله سازمان بیمه سلامت، انستیتو پاستور، سازمان غذا و دارو و اورژانس کشور، نمایندگان خود را معرفی کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این نمایندگان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی و تایید صلاحیت‌های لازم در ارزیابی‌های امروز، به‌ عنوان متولیان مدیریت داده در حوزه‌های تخصصی خود فعالیت خواهند کرد. وظیفه اصلی این ناظران، ممیزی، کنترل کیفیت و پردازش داده‌ها است تا جریانی دقیق و قابل استناد از داده‌ها به سمت ستاد وزارت بهداشت برقرار شود.

مظهری در پایان با تأکید بر اینکه این فرآیند محدود به ستاد نخواهد بود، گفت: با تکمیل این شبکه در ستاد وزارتخانه و سازمان‌های تابعه، به زودی این ساختار در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور نیز اجرایی می‌شود تا در نهایت، یک «شبکه بزرگ مدیریت داده» در کل نظام سلامت کشور شکل بگیرد که تضمین‌کننده دقت در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور باشد.