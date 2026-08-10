به گزارش خبرنگار مهر، عباس فخرایی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان‌های رزن و درگزین به مناسبت هفته خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران با قلم، دوربین و نگاه مسئولانه خود، واقعیت‌های جامعه را روایت می‌کنند و تلاش‌های آنها در مسیر آگاهی‌بخشی و روشنگری قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه در عصر ارتباطات افزود: امروز سرعت انتشار اطلاعات افزایش یافته و گاهی سرعت بر صحت و دقت پیشی می‌گیرد؛ در چنین شرایطی رسالت خبرنگاران متعهد در بررسی دقیق، رعایت اخلاق حرفه‌ای و انتشار صحیح اخبار بیش از گذشته اهمیت دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان‌های رزن و درگزین با تاکید بر اینکه رسانه‌ها از همراهان مجموعه دانشگاه هستند، گفت: دانشگاه آزاد به عنوان خانه علم، فرهنگ، گفت‌وگو و اندیشه، همواره تعامل با اصحاب رسانه را یک فرصت ارزشمند برای انعکاس دستاوردهای علمی، فرهنگی و آموزشی می‌داند.

فخرایی ادامه داد: خبرنگاران می‌توانند با ایجاد ارتباط عمیق‌تر میان دانشگاه و جامعه، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های علمی و تبدیل علم و دانش به سرمایه اجتماعی ایفا کنند.

وی با اشاره به وضعیت فعالیت دانشگاه آزاد در منطقه اظهار کرد: دانشگاه آزاد رزن در حال حاضر با ۳۵۶ دانشجو در ۹ رشته تحصیلی فعالیت دارد و ۳۸ مدرس حق‌التدریس و سه دستیار آموزشی در مقطع دکتری با این مرکز همکاری دارند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان‌های رزن و درگزین افزود: دانشگاه آزاد قروه درگزین نیز با ۵۲۰ دانشجو در ۱۴ رشته تحصیلی و بهره‌گیری از حدود ۳۵ استاد حق‌التدریس و سه دستیار آموزشی در حال فعالیت است.

فخرایی با بیان اینکه دانشگاه آزاد رزن و قروه درگزین از نظر وضعیت مالی شرایط مطلوبی دارند، گفت: این مجموعه‌ها در سال‌های اخیر با وجود شرایط دشوار ناشی از کرونا و دیگر محدودیت‌ها روند جذب دانشجو و فعالیت‌های آموزشی خود را حفظ کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط دانشگاه با بازار کار تصریح کرد: یکی از ماموریت‌های اصلی دانشگاه‌ها تبدیل علم به ثروت و ایجاد زمینه اشتغال برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان است و در این مسیر برنامه‌هایی برای استفاده از ظرفیت‌های علمی و اقتصادی منطقه در حال پیگیری است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان‌های رزن و درگزین در پایان با قدردانی از تلاش خبرنگاران منطقه گفت: اصحاب رسانه با وجود مشکلات و سختی‌های مسیر بدون چشم‌داشت و با احساس مسئولیت برای مردم و توسعه شهرستان فعالیت می‌کنند و شایسته تقدیر هستند.