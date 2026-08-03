به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین حسینی شامگاه دوشنبه ۱۲ مردادماه با حضور گسترده هیئات مذهبی، سینه‌زنان، زنجیرزنان و اقشار مختلف مردم در شهرستان سرپل‌ذهاب برگزار خواهد شد.

این آیین معنوی از ساعت ۲۱:۳۰ و از مقابل حرم مطهر احمد بن اسحاق (ره) آغاز می‌شود و عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) که توفیق حضور در کربلای معلی را نیافته‌اند، با حضور در این اجتماع، ارادت خود را به ساحت اباعبدالله الحسین (ع) ابراز کرده و با آرمان‌های نهضت عاشورا تجدید بیعت خواهند کرد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم با حضور هیئات مذهبی و پرچم‌داران حسینی برگزار می‌شود و جلوه‌ای از شور و شعور حسینی مردم ولایت‌مدار سرپل‌ذهاب در آستانه اربعین خواهد بود.