به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ جاماندگان اربعین حسینی شامگاه دوشنبه ۱۲ مردادماه با حضور گسترده هیئات مذهبی، سینهزنان، زنجیرزنان و اقشار مختلف مردم در شهرستان سرپلذهاب برگزار خواهد شد.
این آیین معنوی از ساعت ۲۱:۳۰ و از مقابل حرم مطهر احمد بن اسحاق (ره) آغاز میشود و عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) که توفیق حضور در کربلای معلی را نیافتهاند، با حضور در این اجتماع، ارادت خود را به ساحت اباعبدالله الحسین (ع) ابراز کرده و با آرمانهای نهضت عاشورا تجدید بیعت خواهند کرد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم با حضور هیئات مذهبی و پرچمداران حسینی برگزار میشود و جلوهای از شور و شعور حسینی مردم ولایتمدار سرپلذهاب در آستانه اربعین خواهد بود.
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