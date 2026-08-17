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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

طرح نشاط معنوی در حرم احمد بن اسحاق(ره) به پایان رسید

طرح نشاط معنوی در حرم احمد بن اسحاق(ره) به پایان رسید

کرمانشاه - آیین اختتامیه طرح تابستانی نشاط معنوی با حضور امام جمعه، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در حرم احمد بن اسحاق(ره) سرپل‌ذهاب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه برنامه‌های تابستانی «نشاط معنوی» با حضور امام جمعه، جمعی از دانش‌آموزان و خانواده‌ها در حرم مطهر احمد بن اسحاق(ره) شهرستان سرپل‌ذهاب برگزار شد.

این طرح با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و با تمرکز بر سه محور فرهنگی، ورزشی و قرآنی در طول تابستان اجرا شد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در این مراسم با قدردانی از عوامل اجرای طرح، توجه به نسل نوجوان و جوان و فراهم کردن زمینه رشد فکری، معنوی و فرهنگی آنان را از مهم‌ترین وظایف مجموعه‌های فرهنگی عنوان کرد.

وی افزود: حرم مطهر احمد بن اسحاق(ره) می‌تواند با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، نقش مؤثری در پرورش استعدادها و تربیت نسل آینده داشته باشد و محیطی بانشاط و معنوی برای گذراندن اوقات فراغت نوجوانان فراهم کند.

حجت‌الاسلام مصطفی عسگری، مدیر مرکز افق حرم مطهر احمد بن اسحاق(ره) نیز هدف از اجرای این برنامه را تقویت ارتباط نسل جوان با فضای معنوی حرم، پرورش استعدادها و ایجاد نشاط فکری و جسمی در محیطی امن و تربیتی عنوان کرد.

وی اظهار کرد: برنامه‌های این طرح تلاش داشت اوقات فراغت نوجوانان و جوانان را به شکلی هدفمند و سازنده سامان دهد و زمینه مشارکت آنان در فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی و ورزشی را فراهم کند.

در پایان آیین اختتامیه طرح نشاط معنوی، از جمعی از مربیان و شرکت‌کنندگان این برنامه با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

کد مطلب 6919621

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