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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۵

رفع تصرف ۱۲ هکتار از اراضی ملی مناطق حفاظت‌شده در چهارمحال‌وبختیاری

رفع تصرف ۱۲ هکتار از اراضی ملی مناطق حفاظت‌شده در چهارمحال‌وبختیاری

شهرکرد- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری از رفع تصرف ۱۲ هکتار از اراضی ملی واقع در مناطق تحت مدیریت این اداره‌کل با اجرای احکام قطعی قضایی خبر داد.

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای صیانت از انفال، حفاظت از اراضی ملی و مقابله قاطع با هرگونه تصرف غیرقانونی در مناطق چهارگانه تحت مدیریت، طی ماه‌های اخیر با پیگیری مستمر کارشناسان حقوقی و مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست، احکام قطعی رفع تصرف در چندین پرونده به مرحله اجرا درآمد.

وی گفت: در مجموع ۱۲ هکتار از اراضی ملی واقع در مناطق حفاظت‌شده استان از ید متصرفان خارج و به بیت‌المال اعاده شد که از این میزان، ۷.۵ هکتار در منطقه حفاظت‌شده شیدا، ۱.۵ هکتار در منطقه حفاظت‌شده تنگ‌صیاد و ۳ هکتار در مناطق حفاظت‌شده سبزکوه و هلن رفع تصرف شده است.

کریمی افزود: اجرای این احکام با هماهنگی و همکاری مؤثر دستگاه قضایی، یگان حفاظت محیط‌زیست، فرماندهی انتظامی، ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر دستگاه‌های مسئول انجام شد که در جریان آن، کلیه مستحدثات، دیوارکشی‌ها، فنس‌کشی‌ها و سایر آثار تصرفات غیرمجاز مطابق مفاد احکام قضایی قلع‌وقمع و اراضی به وضع سابق اعاده گردید.

وی بیان کرد: اراضی واقع در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط‌زیست از ارزش اکولوژیکی و تنوع زیستی بالایی برخوردارند و هرگونه تصرف، ساخت‌وساز، تغییر کاربری و تجاوز به این عرصه‌ها، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، تهدیدی جدی برای زیستگاه‌های طبیعی و گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری محسوب می‌شود.

کریمی تصریح کرد: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی و پیگیری‌های حقوقی و قضایی، با متخلفان برخورد قاطع خواهد کرد.

وی در پایان گفت: حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و انفال نیازمند مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی است و این اداره‌کل با جدیت از حقوق عمومی و اراضی ملی در مناطق تحت مدیریت صیانت خواهد کرد.

کد مطلب 6906961

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