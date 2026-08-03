محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای صیانت از انفال، حفاظت از اراضی ملی و مقابله قاطع با هرگونه تصرف غیرقانونی در مناطق چهارگانه تحت مدیریت، طی ماههای اخیر با پیگیری مستمر کارشناسان حقوقی و مأموران یگان حفاظت محیطزیست، احکام قطعی رفع تصرف در چندین پرونده به مرحله اجرا درآمد.
وی گفت: در مجموع ۱۲ هکتار از اراضی ملی واقع در مناطق حفاظتشده استان از ید متصرفان خارج و به بیتالمال اعاده شد که از این میزان، ۷.۵ هکتار در منطقه حفاظتشده شیدا، ۱.۵ هکتار در منطقه حفاظتشده تنگصیاد و ۳ هکتار در مناطق حفاظتشده سبزکوه و هلن رفع تصرف شده است.
کریمی افزود: اجرای این احکام با هماهنگی و همکاری مؤثر دستگاه قضایی، یگان حفاظت محیطزیست، فرماندهی انتظامی، ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر دستگاههای مسئول انجام شد که در جریان آن، کلیه مستحدثات، دیوارکشیها، فنسکشیها و سایر آثار تصرفات غیرمجاز مطابق مفاد احکام قضایی قلعوقمع و اراضی به وضع سابق اعاده گردید.
وی بیان کرد: اراضی واقع در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیطزیست از ارزش اکولوژیکی و تنوع زیستی بالایی برخوردارند و هرگونه تصرف، ساختوساز، تغییر کاربری و تجاوز به این عرصهها، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، تهدیدی جدی برای زیستگاههای طبیعی و گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری محسوب میشود.
کریمی تصریح کرد: ادارهکل حفاظت محیطزیست استان با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی و پیگیریهای حقوقی و قضایی، با متخلفان برخورد قاطع خواهد کرد.
وی در پایان گفت: حفاظت از سرمایههای طبیعی و انفال نیازمند مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی است و این ادارهکل با جدیت از حقوق عمومی و اراضی ملی در مناطق تحت مدیریت صیانت خواهد کرد.
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