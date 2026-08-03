به گزارش خبرگزاری مهر،حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به حضور ۴۰ رأس مرال در منطقه حفاظتشده ارسباران گفت: این جمعیت از سال ۱۳۷۰ و با انتقال مرال از قرق استان گلستان و پناهگاه حیات وحش سمسکنده استان مازندران به ارسباران شکل گرفته است.
وی افزود: برای ادامه این برنامه، بررسیهای لازم برای شناسایی کریدورهای عبور انجام شده و اجرای موفق آن نیازمند همراهی حداکثری مردم محلی است. کار با جوامع محلی، ظرافتها و تکنیکهای خاص خود را دارد و بدون جلب مشارکت آنان، این طرح به نتیجه مطلوب نمیرسد.
ظهرابی با تاکید بر ضرورت بررسی وضعیت زیستی این جمعیت اظهار کرد: نوع ذخیره ژنتیکی و تبارشناسی مرالهای ارسباران باید بهدقت بررسی شود. همچنین بیماریهای احتمالی، از جمله یون و بروسلوز، در سایت مورد ارزیابی قرار گیرد تا تصمیمگیریها بر پایه دادههای علمی و ملاحظات حفاظتی انجام شود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در انتخاب افراد برای رهاسازی باید نهایت دقت بهعمل آید و افراد سالمتر و کمسنتر در اولویت قرار گیرند. همچنین نصب گردنبندهای ثبت موقعیت لحظهای برای پایش دقیق مرالها ضروری است.
وی گفت: دستکم ۳۰ درصد از جمعیت هدف باید پیش از رهاسازی زندهگیری شوند، آزمایشهای بیماری روی آنها انجام شود، گردنبندگذاری شوند و برای مدتی در قرنطینه نگهداری شوند. علاوه بر این، تدوین و اجرای برنامه پایش پس از رهاسازی نیز از الزامات اصلی این طرح است.
ظهرابی خاطرنشان کرد: ارزیابی ریسک رهاسازی مرالها باید با همکاری دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی انجام شود و در کنار آن، آموزش جوامع محلی، آمادهسازی و جلب مشارکت مردم پس از رهاسازی نیز در دستور کار قرار دارد.
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