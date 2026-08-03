به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی گفت: همزمان با شرایط ویژه کشور، دستگاه قضایی استان با تشکیل جلسات مستمر و حضور میدانی دادستان بهشهر در مراکز حساس، به‌ویژه بندر امیرآباد، روند ورود، تخلیه و توزیع کالاهای اساسی را به‌صورت شبانه روزی رصد و پایش کرد تا کوچک‌ترین خللی در تأمین نیازهای مردم ایجاد نشود.

پوریانی، با تشریح اقدامات دادگستری مازندران در دوران جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان علیه کشورمان، از نظارت مستمر بر روند تأمین، تخلیه و توزیع کالاهای اساسی در بنادر استان خبر داد و گفت: با حضور میدانی مسئولان قضایی، هیچ‌گونه وقفه‌ای در تأمین نیازهای اساسی مردم ایجاد نشده است.

رئیس‌ کل دادگستری مازندران اظهار کرد: همزمان با شرایط ویژه کشور، دستگاه قضایی استان با تشکیل جلسات مستمر و حضور میدانی دادستان بهشهر در مراکز حساس، به‌ویژه بندر امیرآباد، روند ورود، تخلیه و توزیع کالاهای اساسی را به‌صورت شبانه روزی رصد و پایش کرد تا کوچک‌ترین خللی در تأمین نیازهای مردم ایجاد نشود.

انجام ۱۵ مورد بازرسی توسط دادستان بهشهر و دیگر مسئولان قضایی

وی افزود: در این مدت در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه بیش از ۱۵ مورد بازرسی توسط دادستان بهشهر و دیگر مسئولان قضایی صورت گرفت و با هماهنگی دستگاه قضایی، اداره کل بنادر، گمرک، سازمان‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی، روند ترخیص و خروج کالاهای اساسی با سرعت بیشتری انجام شد و از هرگونه رسوب غیرضروری کالا در بندر جلوگیری به عمل آمد.

رئیس‌ کل دادگستری مازندران: تأمین و توزیع کالاهای اساسی در دوران ۲ جنگ اخیر از بندر امیر آباد بدون وقفه انجام شد

سه میلیون و ۷۷۱ هزار تن کالا در بندر امیرآباد تخلیه شده است

پوریانی با اشاره به عملکرد بندر امیرآباد گفت: در این بازه زمانی، بیش از ۳میلیون و ۷۷۱ هزار تن کالا در بندر امیرآباد تخلیه شد که شامل کالاهای اساسی از جمله جو، ذرت، روغن نباتی و حیوانی، سویا و گندم بوده است؛ که از بندر خارج و به شبکه توزیع کشور منتقل شد.

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: مجموع عملیات تخلیه و بارگیری، بیانگر استمرار فعالیت شبانه‌روزی این بندر راهبردی در تأمین نیازهای کشور است.

پوریانی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با برخورد قاطع با هرگونه احتکار، اخلال در نظام توزیع، گران‌فروشی و سوءاستفاده احتمالی، اجازه نداد امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه خدشه‌دار شود و در کنار سایر دستگاه‌ها، از حقوق عامه و امنیت معیشتی مردم صیانت کرد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان بندر امیرآباد، دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، قضات، دادستان‌ها و ضابطان، خاطرنشان کرد: هماهنگی و همدلی میان دستگاه‌ها موجب شد در سخت‌ترین شرایط نیز چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یابد و مردم هیچ‌گونه کمبودی را احساس نکنند.