به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند یکشنبه شب در جلسه بررسی اجرای پروژه‌های بهسازی و چهارخطه‌سازی، اظهار کرد: محور هراز به عنوان کوتاه‌ترین مسیر ارتباطی تهران و مازندران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تکمیل قطعات باقی‌مانده آن با جدیت دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۰۱ کیلومتر از محور هراز در محدوده استان مازندران قرار دارد، افزود: تاکنون ۷۷ کیلومتر از این مسیر به بهره‌برداری رسیده و ۲۴ کیلومتر دیگر در دست اجرا است که تمرکز اصلی بر تکمیل سخت‌ترین و پرترافیک‌ترین قطعات باقی‌مانده قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت تونل زیارباغ گفت: این تونل به همراه مسیرهای دسترسی، حدود دو کیلومتر از پروژه را شامل می‌شود و اکنون بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. عملیات حفاری و اجرای سازه تونل به پایان رسیده و تنها عملیات آسفالت و تکمیل راه‌های دسترسی باقی مانده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ادامه داد: با تأمین اعتبار از سوی استانداری مازندران و مشارکت شرکت ساخت و توسعه، برنامه‌ریزی شده است تونل زیارباغ در نیمه دوم سال جاری به بهره‌برداری برسد که نقش مهمی در افزایش ایمنی، جلوگیری از ریزش سنگ و روان‌سازی تردد در این محور خواهد داشت.

بازوند همچنین با اشاره به بازدید از پل کابلی ابتهاج اظهار کرد: این پل ۱۹۰ متری که در ارتفاع حدود ۸۰ متری از کف دره قرار دارد، حدود ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مقرر شده عملیات اجرایی باقی‌مانده آن حداکثر ظرف یک ماه آینده به پایان برسد تا زمینه آغاز حفاری تونل ابتهاج فراهم شود.

وی افزود: تکمیل پل ابتهاج پیش‌نیاز آغاز عملیات اجرایی تونل هزار متری ابتهاج است و به همین دلیل بر تسریع در اتمام سه درصد باقی‌مانده پروژه تأکید شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت تونل‌های ابتهاج ۲ و تکاور نیز گفت: پیشرفت فیزیکی این دو پروژه به حدود ۴۰ درصد رسیده است. حفاری تونل تکاور به پایان رسیده و عملیات لاینینگ و سایر مراحل اجرایی آن در حال انجام است.

بازوند در پایان با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این بازدید خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ۷ کیلومتر از فنی‌ترین، سخت‌ترین و پرترافیک‌ترین بخش محور هراز در محدوده پلور تا تونل تکاور تا پایان سال ۱۴۰۶ تکمیل خواهد شد؛ اقدامی که یکی از مهم‌ترین گره‌های ترافیکی این محور را برطرف کرده و موجب افزایش ایمنی، کاهش زمان سفر و ارتقای ظرفیت تردد در این مسیر خواهد شد.