به گزارش خبرگزاری مهر، فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد که هزینه‌های اقتصادی ناشی از آتش‌سوزی‌های گسترده و موج گرمای غیرعادی در کشورهای اروپایی طی سال ۲۰۲۶ از مرز ۳ میلیارد یورو عبور کرده است. این خسارت‌ها شامل آسیب به زیرساخت‌ها، بخش کشاورزی، منابع طبیعی و هزینه‌های مرتبط با مهار آتش‌سوزی و مقابله با پیامدهای گرمای شدید بوده است.

موج گرمای بی سابقه طی هفته های گذشته باعث تشدید دامنه آتش سوزی های جنگلی در اسپانیا و فرانسه شده است.

در سال‌های گذشته نیز آتش‌سوزی‌های گسترده در کشورهای مختلف اروپا خسارت‌های سنگینی به همراه داشته است. کشورهایی مانند اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا و فرانسه بارها با تخلیه گسترده مناطق مسکونی، نابودی جنگل‌ها و خسارت به فعالیت‌های اقتصادی روبه‌رو شده‌اند.