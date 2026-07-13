  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۷:۲۴

موج گرمای بی‌سابقه در اروپا ۱۰ هزار کشته برجای گذاشت

موج گرمای بی‌سابقه در اروپا ۱۰ هزار کشته برجای گذاشت

گزارش های رسمی منتشر شده حاکی از جان دادن بیش از ۱۰ هزار نفر در کشورهای اروپایی بر اثر موج گرمای بی سابقه در این کشورها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، طبق گزارش های رسمی، کشورهای اروپایی در مواجهه با موج گرمای بی‌سابقه‌ای که در اواخر ژوئن آنها را درنوردید، بیش از ۱۰ هزار مرگ و میر ثبت کرده اند.

بر اساس این گزارش، کارشناسان اعلام کرده اند که این موج گرما که از ۲۰ تا ۲۸ ژوئن ادامه داشت، وخیم ترین موج گرمای ثبت شده در اروپا به شمار می رود که علاوه بر قربانی کردن هزاران نفر، تولید برق را مختل کرد، به زیرساخت‌ها آسیب رساند و سیستم‌های مراقبت‌ بهداشتی را تحت الشعاع قرار داد.

همچنین به دلیل تشدید گرما در فرانسه روز یکشنبه برای بیش از یک سوم جمعیت این کشور هشدار آب و هوایی صادر شده است. به همین دلیل نگرانی‌ها در مورد گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی که می‌تواند کشور را تهدید کند افزایش پیدا کرده است.

تعداد فرانسوی‌هایی که در وضعیت هشدار قرمز - بالاترین سطح هشدار صادر شده توسط سازمان هواشناسی فرانسه - قرار دارند، تقریباً به ۲۶ میلیون نفر رسید.

یش‌بینی می‌شود سومین موج گرمای شدید که طی دو ماه گذشته فرانسه را درنوردیده است، تا اواسط هفته آینده ادامه یابد.

کد مطلب 6886377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها