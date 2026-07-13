به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، طبق گزارش های رسمی، کشورهای اروپایی در مواجهه با موج گرمای بیسابقهای که در اواخر ژوئن آنها را درنوردید، بیش از ۱۰ هزار مرگ و میر ثبت کرده اند.
بر اساس این گزارش، کارشناسان اعلام کرده اند که این موج گرما که از ۲۰ تا ۲۸ ژوئن ادامه داشت، وخیم ترین موج گرمای ثبت شده در اروپا به شمار می رود که علاوه بر قربانی کردن هزاران نفر، تولید برق را مختل کرد، به زیرساختها آسیب رساند و سیستمهای مراقبت بهداشتی را تحت الشعاع قرار داد.
همچنین به دلیل تشدید گرما در فرانسه روز یکشنبه برای بیش از یک سوم جمعیت این کشور هشدار آب و هوایی صادر شده است. به همین دلیل نگرانیها در مورد گسترش آتشسوزیهای جنگلی که میتواند کشور را تهدید کند افزایش پیدا کرده است.
تعداد فرانسویهایی که در وضعیت هشدار قرمز - بالاترین سطح هشدار صادر شده توسط سازمان هواشناسی فرانسه - قرار دارند، تقریباً به ۲۶ میلیون نفر رسید.
یشبینی میشود سومین موج گرمای شدید که طی دو ماه گذشته فرانسه را درنوردیده است، تا اواسط هفته آینده ادامه یابد.
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