 نیکبخت: ۳۷ سارق در اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای قاطعانه طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم و مقابله هدفمند با سرقت، مأموران انتظامی شهرستان اصفهان طی ۴۸ ساعت گذشته با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و عملیات‌های میدانی، موفق شدند ۳۷ فقره انواع سرقت را کشف و ۳۷ سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح‌های ضربتی، اموال مسروقه قابل توجهی کشف و ضبط شد که شامل ۷ دستگاه خودروی مسروقه، ۳ دستگاه موتورسیکلت سرقتی، ۱۰ فقره سرقت کابل هوایی، ۸ فقره سرقت قطعات خودرو، ۳ فقره سرقت دوچرخه، ۴ فقره سرقت از اماکن خصوصی و تعدادی دیگر از موارد سرقت‌های انجام‌شده بوده است که همگی با پیگیری پلیس به مال‌باختگان بازگردانده خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به جزئیات دستگیری متهمان تصریح کرد: در این عملیات‌ها، متهمان با تخصص‌های مختلف در سرقت شناسایی شدند که شامل ۳ سارق خودرو، ۳ سارق موتورسیکلت، ۵ سارق کابل، ۱۳ سارق قطعات خودرو، ۹ سارق اماکن خصوصی، ۲ سارق دوچرخه و ۲ سارق کش‌روزن هستند؛ این افراد پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، جهت انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ نیکبخت با تأکید بر استمرار و تشدید اجرای طرح‌های محله‌محور خاطرنشان کرد: حضور مستمر، هوشمندانه و هدفمند پلیس در محلات، شناسایی و کنترل دقیق نقاط جرم‌خیز، ارتقای اقدامات پیشگیرانه و برخورد بدون اغماض و قاطعانه با سارقان، از مهم‌ترین اولویت‌های انتظامی شهرستان اصفهان در مسیر تأمین امنیت پایدار و افزایش احساس آرامش برای شهروندان است.

وی از تمامی شهروندان درخواست کرد با رعایت دقیق توصیه‌های ایمنی، استفاده از تجهیزات بازدارنده برای خودرو و منزل و اعلام سریع موارد مشکوک از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، پلیس را در پیشگیری از وقوع جرائم و برخورد با مجرمان یاری کنند تا شاهد کاهش هرچه بیشتر آمار سرقت در سطح شهرستان باشیم.