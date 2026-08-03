اربعین فصل آگاهی و نجات جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در دیدار با فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، با اشاره به فلسفه قیام عاشورا و زیارت اربعین، اظهار داشت: امام حسین (ع) با فداکاری خود، جامعه را از نادانی، سردرگمی و گمراهی نجات داد و این حرکت، درس بزرگی برای تمامی مسلمانان است و همان‌گونه که یک ناجی برای نجات غریق، خود را به خطر می‌اندازد، امام حسین (ع) نیز خود را فدا کرد تا آگاهی و بصیرت در جامعه اسلامی شکل گیرد.

وی با بیان اینکه اربعین، فصل آگاهی و بیداری جامعه اسلامی است، افزود: امروز با وجود تمامی تهدیدها و توطئه‌های دشمنان، حضور میلیونی مردم در پیاده‌روی اربعین نشان از عمق باور و ارادت آنان به مکتب حسینی دارد و این حضور، پاسخ قاطعی به کسانی است که می‌خواستند با شهادت رهبر شهید، وحدت و انسجام مردم را به هم بزنند.

امام جمعه ایلام با اشاره به نقش فرهنگی اربعین در تغییر نگرش‌ها، تصریح کرد: امروز رویکرد جدیدی در اربعین در حال شکل‌گیری است و این حرکت فرهنگی، باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و از مسئولان خواست که به کمیته فرهنگی اربعین توجه ویژه‌ای داشته باشند تا این ظرفیت عظیم، به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار گیرد.

کریمی‌تبار با تأکید بر اینکه نقش فرهنگی در مقابل جنگ سخت دشمن، بیش از هر چیز دیگری اثرگذار بوده است، خاطرنشان کرد: دشمن زمانی به ما حمله کرد که تحلیل درستی از مردم ایران نداشت و اگر می‌دانست که مردم ما چنین باوری دارند، هرگز دست به چنین اقداماتی نمی‌زد و امروز اربعین بهترین فرصت است تا مردم با عشق به امام حسین (ع)، به سمت آگاهی و بصیرت حرکت کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قدرت الهی و اتحاد مردم، به اوج قله‌های قدرت رسیده است، گفت: با وجود جنگ روانی و فشارهای اقتصادی، امنیت روانی و دستاوردهای بزرگ در کشور حاکم است و این موفقیت‌ها، مرهون هدایت رهبری و ایستادگی ملت ایران است و با تکیه بر قدرت الهی، می‌توان بر تمامی چالش‌ها غلبه کرد.