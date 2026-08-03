به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد محمدیدوست، مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران با اشاره به مخاطرات ناشی از گرمای شدید هوا برای فعالیتهای آبزیپروری، اظهار کرد: افزایش بیسابقه دما، ریسک شیوع بیماری «نکروز حاد هپاتوپانکراس» را در مزارع میگو به شدت افزایش میدهد؛ لذا رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی توسط پرورشدهندگان برای حفظ سرمایه ملی و تداوم تولید الزامی است.
وی در خصوص مزارع فعال، بر مدیریت کیفی آب و هوادهی از طریق تعویض مناسب و بهموقع آب استخرها و بهرهگیری از دستگاههای هوادهی با قدرت و تعداد متناسب با تراکم ذخیرهسازی تأکید کرد.
محمدیدوست، همچنین استفاده از بهبوددهندههای کیفیت آب، خوراک و بستر، بهکارگیری خوراک باکیفیت به همراه کاهش میزان غذادهی و نیز اقدام برای برداشت بهموقع میگوهایی که به وزن بازارپسند رسیدهاند، از دیگر الزامات ضروری برای عبور از شرایط بحرانی فعلی است.
مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور یادآور شد: آن دسته از پرورشدهندگانی که هنوز اقدام به ذخیرهسازی نکردهاند، موظفاند تراکم ذخیرهسازی استاندارد را بهطور دقیق رعایت کنند تا از فشارهای بیولوژیک بر محیط پرورش جلوگیری شود.
محمدیدوست در پایان با تأکید بر ضرورت گذار از شیوههای سنتی برای دستیابی به مدیریت بهینه در بلندمدت، تغییر ساختار استخرها از طریق پوششدار کردن بستر و کوچکسازی مساحت آنها را راهکاری اساسی دانست. این اقدامات زیرساختی ضمن افزایش کنترل بر محیط کشت، تابآوری صنعت میگوی کشور را در برابر تغییرات اقلیمی بهطور چشمگیری ارتقا خواهد داد.
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