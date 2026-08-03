وقوع دمای ۵۰ درجه و شرجی در خوزستان تداوم دارد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، توده هوای گرم و دماهای بالای ۵۰ درجه تا پایان هفته جاری در پایانه های مرزی شلمچه و چذابه و سایر نقاط خوزستان به جز مناطق مرتفع شمالی و شرقی ادامه خواهد داشت.
وی درباره پدیده شرجی و رطوبت افزود: افزایش رطوبت و شرجی امروز در سواحل و مناطق جنوبی و جنوب شرقی استان تداوم دارد و از فردا تا پایان هفته به بخشهای مرکزی و غربی خوزستان نیز گسترش مییابد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: طی امروز تا پایان هفته افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات و تندبادهای لحظهای طی ساعاتی از روز در مناطق شرقی استان مورد انتظار است.
سبزه زاری تصریح کرد: در شبانهروز گذشته امیدیه با ۵۱.۶ و ایذه با ۲۸.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی در پایان گفت: در شبانهروز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۶ و کمینه دمای ۳۱.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.
نظر شما