افزایش نسبی دمای هوای همدان تا پایان هفته

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز دوشنبه تا پایان هفته آسمان استان همدان قسمتی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر بر میزان ابرها افزوده می‌شود که در برخی نقاط می‌تواند با بارش‌های پراکنده همراه باشد.

وی افزود: دمای بیشینه از امروز نسبت به روزهای گذشته حدود یک تا دو درجه سلسیوس افزایش می‌یابد و دماهای کمینه نیز رشد یک تا دو درجه‌ای خواهد داشت که این شرایط با ثبات نسبی تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به دمای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته گفت: در 24 ساعت گذشته کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان به ترتیب ۱۹ و ۳۵ درجه سلسیوس ثبت شده است.

باقری‌شکیب ادامه داد: در بین ایستگاه‌های هواشناسی استان، بهار با ۱۷ درجه سلسیوس خنک‌ترین و شهرستان‌های نهاوند و اسدآباد با ۳۸ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط استان بودند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به حاکمیت جریانات شرقی در برخی مناطق شرقی استان در ساعاتی از روز احتمال وقوع غبار رقیق وجود دارد.