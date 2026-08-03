 کامیون حامل ۴.۸ تن گردوی قاچاق در شهرضا توقیف شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی، مأموران ایست و بازرسی شهید امامی با همکاری نیروهای یگان تکاوری، حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان شهرضا، به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن کامیون و هماهنگی با مرجع قضایی، بازرسی دقیق خودرو را در دستور کار قرار دادند که در جریان این بازرسی، ۴ تن و ۸۰۰ کیلوگرم گردوی خارجی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این محموله فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی و گمرکی بوده و به صورت قاچاق در حال انتقال است.

پورخاقان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف‌شده را ۲۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه راننده کامیون دستگیر و خودرو نیز توقیف شد. متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر استمرار اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا خاطرنشان کرد: قاچاق کالا علاوه بر آسیب زدن به تولید داخلی، موجب برهم خوردن نظم بازار، ایجاد رقابت ناسالم و وارد شدن خسارت به اقتصاد کشور می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ادامه داد: پلیس با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، کنترل مستمر محورهای مواصلاتی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، با سودجویان و قاچاقچیان کالا برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و اجازه نمی‌دهد امنیت اقتصادی جامعه خدشه‌دار شود.