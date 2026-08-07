به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی نقوی در خطبه های نماز جمعه شهرستان لنگرود اظهار کرد: اکنون که در دهه پایانی ماه صفر و در آستانه سال روز شهادت پیامبر عظیم الشان اسلام هستیم، همه ما باید به تعبیر قرآن کریم حرف ایشان را که جز سعادت ما هیچ انگیزه دیگری ندارند بشنویم.

امام جمعه لنگرود با اشاره به داستان حضرت موسی و کوه طور، بیان کرد: بنی اسرائیل گاهی اوقات دچار انحراف اقتصادی و یا حتی انحراف در عمل و رفتار می شدند و وقتی حضرت موسی از کوه طور برگشت متوجه شد که قومش بنی اسرائیل دچار یک انحراف بزرگ شده و اکثرا گوساله پرست شدند.

وی افزود: آن ها نه تنها تعقل نکردند که پرستیدن یک گوساله منطقی نیست بلکه به حرف هارون که جانشین پیامبرشان بود و می گفت این مسئله یک امتحان و یک فتنه است، نیز توجه نکردند.

حجت الاسلام نقوی، با بیان علت انحراف قوم بنی اسرائیل، خاطرنشان کرد: ایمان آن ها از معرفت و آگاهی و شناخت نبود، بنی اسرائیل ظاهر معجزه ی شکافته شدن دریا را دیدند و ایمان آوردند و با دیدن گوساله سامری که کارهای متفاوتی می کرد نیز تحت تاثیر ظاهر امر قرار گرفته و به آن ایمان آوردند.

امام جمعه لنگرود با تاکید بر اینکه دینداری باید با معرفت همراه باشد، تصریح کرد: به همین علت بود که پیامبر اسلام هرگز به دنبال مسلمان کردن مردم با زور و تهدید نبودند، ایشان معتقد بودند که باید حق و راه حق را نشان بدهند.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به راه و روش پیامبر اسلام، اذعان کرد: پیامبر خاتم (ص) از قید و قیود و خرافات و جهالت آزاد بود، ایشان به دنبال آزادی بشر بود، چون ایشان طعم آن آزادی که در عید بندگی خدای متعال است را چشیده بود.

امام جمعه لنگرود با اشاره به سیره پیامبر در بزرگ منشی گفت: در گذشته میان «عبد» و «آزاد» حتی در نوع لباس پوشیدن و نشستن تفاوت می‌گذاشتند. پیامبر(ص) برخلاف این نگاه، با تواضع مانند بندگان روی زمین می‌نشست و می‌فرمود من بنده خدا هستم و چه کسی از من بنده‌تر؟ بنابراین پیامبر(ص) با بندگی خدا، به دنبال آزاد کردن انسان‌ها از قید و بندهای اجتماعی و فکری بود.

وی با اشاره به نقش فرمانده نابغه شهید مرتضی حسین پور و دیگر شهدای مدافع حرم، عنوان کرد: شهدای مدافع حرم و خانواده‌هایشان با وجود سرزنش‌ها و مخالفت‌ها از دفاع از حرم اهل‌بیت(ع) و آرمان‌های آنان دست نکشیدند. آنان در برابر نقشه‌های دشمن برای گسترش داعش و ضربه‌زدن به محور مقاومت ایستادند.

حجت الاسلام نقوی با تاکید بر فرهنگ همدلانه ی اربعین، بیان کرد: اربعین تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه نمونه‌ای از همکاری، مسئولیت‌پذیری و خدمت داوطلبانه است. هر فرد در اربعین بخشی از کار را بر عهده می‌گیرد. اگر همین فرهنگ را در مساجد، محلات و جامعه اجرا کنیم و به جای صرفاً انتقاد کردن، هرکس مسئولیت بخشی از مشکلات را بپذیرد، بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابل حل خواهد بود.

حجت الاسلام نقوی با تاکید بر اینکه در شرایط حساس کنونی نباید نسبت به حوادث شتاب زده واکنش نشان داد، گفت: دشمن با وجود شکست، هنوز ناامید نشده و باید با افزایش قدرت کشور، او را از ادامه اقداماتش ناامید کرد و اختلافات داخلی نباید باعث شود جامعه از دشمن خارجی غافل شود.

امام جمعه شهر لنگرود در پایان گفت: همه مخالف جنگ و خواهان صلح هستند؛ اختلاف اصلی بر سر چگونگی رسیدن به صلح پایدار است و استمرار تجمعات و پیگیری مطالبه خون شهدای جنگ رمضان و عدم درگیری مردم با دوگانه‌سازی‌های سیاسی، به‌ویژه «جنگ یا صلح» حائز اهمیت است.