به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یاسر باقری در خطبههای این هفته نماز جمعه جعفرآباد با گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاران در واقع روایتگران ظرفیتها و چالشهای یک منطقه در ابعاد مختلف فرهنگی اقتصادی دینی، زیرساختی و عمرانی و حتی نظامی هستند.
وی همچنین از دولت و متولیان امر خواست با نگاه عملیاتی و برنامهریزی دقیق، نسبت به ساماندهی فعالان عرصه رسانه، بهویژه در حوزه امنیت شغلی، بیمه خبرنگاران و مسائل معیشتی و اقتصادی آنان، اقدامات مؤثری انجام دهند.
امام جمعه جعفرآباد در ادامه با اشاره به پیگیریهای مستمر درباره وضعیت جاده اصلی جعفرآباد گفت: این موضوع یکی از مطالبات جدی مردم و مورد تأکید تریبون نماز جمعه جعفرآباد و نماینده ولیفقیه در استان اردبیل است.
حجتالاسلام باقری بیان کرد: در جلسه اخیر فرماندار بیلهسوار با مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان، آمادگی برای اجرای آسفالت اعلام شده و شهرداری جعفرآباد نیز مسئول انجام زیرسازیهای لازم است.
وی خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با برگزاری جلسات و حمایت از شهرداری، این فرصت برای اصلاح مسیر از دست نرود؛ چراکه تأخیر در اجرای این طرح میتواند مشکلات تردد مردم را برای سالها ادامهدار کند.
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