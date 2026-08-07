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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

خبرنگاران روایتگران ظرفیت‌ها و چالش‌های جامعه هستند

خبرنگاران روایتگران ظرفیت‌ها و چالش‌های جامعه هستند

جعفرآباد - امام جمعه جعفرآباد خبرنگاران را روایتگران ظرفیت‌ها و چالش‌های جامعه دانست و گفت: اصحاب رسانه با انعکاس دقیق مسائل و ارائه راهکار، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و پیشرفت جامعه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یاسر باقری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه جعفرآباد با گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاران در واقع روایتگران ظرفیت‌ها و چالش‌های یک منطقه در ابعاد مختلف فرهنگی اقتصادی دینی، زیرساختی و عمرانی و حتی نظامی هستند.

وی همچنین از دولت و متولیان امر خواست با نگاه عملیاتی و برنامه‌ریزی دقیق، نسبت به ساماندهی فعالان عرصه رسانه، به‌ویژه در حوزه امنیت شغلی، بیمه خبرنگاران و مسائل معیشتی و اقتصادی آنان، اقدامات مؤثری انجام دهند.

امام جمعه جعفرآباد در ادامه با اشاره به پیگیری‌های مستمر درباره وضعیت جاده اصلی جعفرآباد گفت: این موضوع یکی از مطالبات جدی مردم و مورد تأکید تریبون نماز جمعه جعفرآباد و نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل است.

حجت‌الاسلام باقری بیان کرد: در جلسه اخیر فرماندار بیله‌سوار با مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، آمادگی برای اجرای آسفالت اعلام شده و شهرداری جعفرآباد نیز مسئول انجام زیرسازی‌های لازم است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با برگزاری جلسات و حمایت از شهرداری، این فرصت برای اصلاح مسیر از دست نرود؛ چراکه تأخیر در اجرای این طرح می‌تواند مشکلات تردد مردم را برای سال‌ها ادامه‌دار کند.

کد مطلب 6910313

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