به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق عاشوری در خطبه‌های نماز جمعه سیراف با اشاره به فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور اظهار کرد: دو گفتمان «بدیم بره» با رویکرد وادادگی و «دادیم رفت» با نگاه آمیخته به حسرت و خشم، اگرچه در ظاهر متفاوت هستند، اما هر دو می‌توانند تصویری ضعیف و منفعل از کشور ارائه کرده و جایگاه و نقش رهبری نظام را تضعیف کنند.

امام جمعه سیراف افزود: این نگاه‌ها با واقعیت‌های میدانی، ظرفیت‌های ملی و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد و باید در مقابل آن، گفتمان «اقتدار پایدار و هوشمند» را تقویت کرد.

وی تصریح کرد: ایران در این گفتمان، کشوری کنشگر، فعال و مبتکر است که با شناخت دقیق میدان، اتکا به توان داخلی و پیوند هوشمندانه قدرت، دیپلماسی، معیشت و عدالت، محاسبات دشمن را به چالش می‌کشد و آینده را به نفع ملت خود رقم می‌زند.

عاشوری با اشاره به مفهوم آمادگی در آموزه‌های قرآنی بیان کرد: آمادگی تنها به برخورداری از تجهیزات و توان سخت محدود نمی‌شود، بلکه جامعه باید در حوزه‌های فکر و معرفت، رسانه و روایت، علم و فناوری، وحدت و همدلی، دفاع مشروع، امید و استقامت نیز توانمند باشد.

رسانه یکی از مهم‌ترین میدان‌های نبرد امروز است

امام جمعه سیراف با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد رعب و اثرگذاری بر محاسبات جامعه گفت: رسانه یکی از مهم‌ترین میدان‌های نبرد امروز است و اگر هوشمندانه و مسئولانه مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند حقیقت را روشن، امید را تقویت و جنگ روانی دشمن را خنثی کند.

وی افزود: رسانه می‌تواند چهره واقعی ظلم را آشکار کرده و با افزایش اعتماد عمومی و تقویت روحیه مقاومت، نقش مهمی در مقابله با عملیات روانی دشمن داشته باشد.

عاشوری با تأکید بر اینکه ملت ایران تسلیم فشار و زورگویی نخواهد شد، گفت: فرهنگ عاشورا به ما آموخته است که عزت مؤمنانه با سازش در برابر ظلم و پذیرش ذلت سازگار نیست و ملت ایران نیز با تکیه بر ایمان، وحدت و تجربه تاریخی خود در برابر زور و زیاده‌خواهی ایستادگی خواهد کرد.

وی با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ایران کشوری نیست که با چند تهدید توخالی به زانو درآید و زیرساخت‌های آن نیز با یک اقدام محدود از کار نخواهد افتاد؛ در مقابل، تشدید تنش در منطقه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای همه طرف‌ها، به‌ویژه زیرساخت‌های آسیب‌پذیر انرژی، داشته باشد.

امام جمعه سیراف تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن برخورداری از توان دفاعی و موشکی، تحولات منطقه را بر اساس منافع ملی و مصالح ملت با دقت رصد می‌کند و اجازه نخواهد داد تهدید و فشار، اراده ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

وی مهم‌ترین مسئله پیش‌روی کشور را تقویت توان معیشتی مردم دانست و گفت: حفظ انسجام داخلی بدون توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی امکان‌پذیر نیست و دولت باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم، افزایش توان اقتصادی کشور و جلوگیری از آسیب به سرمایه اجتماعی اقدام کند.

تأکید بر اجرای مسئولیت اجتماعی صنایع

عاشوری با تسلیت مناسبت‌های دهه پایانی ماه صفر، به مسئولیت‌های اجتماعی صنایع در منطقه پرداخت و اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی مردم منطقه، اجرای واقعی مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و عمل به وعده‌هایی است که در حضور مسئولان و نمایندگان جامعه محلی مطرح شده است.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان مجتمع گاز پارس جنوبی و مجموعه بخشداری‌های شهرستان کنگان افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شده بود هر پالایشگاه پارس جنوبی به‌عنوان «معین توسعه»، از دو روستای شهرستان کنگان در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی حمایت و در مسیر توسعه آنها نقش‌آفرینی کند.

امام جمعه سیراف تصریح کرد: مردم منطقه میزبان صنعت هستند و شایسته نیست سهم آنان از حضور صنایع تنها آلودگی، گرانی، محدودیت‌ها و وعده‌های بی‌سرانجام باشد؛ مردم انتظار دارند منافع حضور صنعت در قالب طرح‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و اشتغال‌زا به شکل ملموس در زندگی آنان دیده شود.

وی با بیان اینکه این مطالبه به معنای تقابل با صنعت نیست، خاطرنشان کرد: استمرار وعده‌های بدون اقدام، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، اما گزارش‌دهی شفاف، اجرای دقیق تعهدات و مشاهده آثار مسئولیت اجتماعی صنعت در زندگی مردم می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و تحکیم رابطه میان مردم، مسئولان و صنایع منطقه منجر شود.

لزوم شفاف‌سازی اجرای مسئولیت اجتماعی پارس جنوبی

حجت‌الاسلام محمدصادق عاشوری با تأکید بر ضرورت اجرای واقعی مسئولیت‌های اجتماعی صنایع اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی مردم منطقه، عمل به وعده‌هایی است که در حضور مسئولان و نمایندگان جامعه محلی مطرح می‌شود و مردم انتظار دارند آثار این وعده‌ها را در زندگی خود مشاهده کنند

امام جمعه سیراف با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده در مردادماه سال ۱۴۰۴ میان مجتمع گاز پارس جنوبی و مجموعه بخشداری‌های شهرستان کنگان، با حضور دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی روستاها افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شد هر یک از پالایشگاه‌های پارس جنوبی به‌عنوان «معین توسعه» دو روستای شهرستان کنگان را در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی حمایت کند.

وی ادامه داد: اکنون با گذشت حدود یک سال از انعقاد این تفاهم‌نامه، بر اساس مطالب مطرح‌شده از سوی شوراها، دهیاران و رسانه‌های شهرستان کنگان، هنوز گزارش روشنی از اقدامات انجام‌شده متناسب با نیازهای روستاهای مشمول این طرح ارائه نشده است.

عاشوری تصریح کرد: مردم منطقه میزبان صنعت هستند و شایسته نیست سهم آنان از حضور صنایع تنها آلودگی، گرانی، محدودیت‌ها و وعده‌های بی‌سرانجام باشد؛ بلکه انتظار می‌رود منافع حضور صنعت در قالب پروژه‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و اشتغال‌زا به‌صورت ملموس در زندگی مردم و توسعه روستاها دیده شود.

وی خطاب به مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: از ایشان انتظار می‌رود برای حفظ اعتماد عمومی، گزارشی روشن، مستند و موردی از وضعیت اجرای این تفاهم‌نامه ارائه کند و مشخص شود هر پالایشگاه، معین کدام روستا است، چه پروژه‌هایی تعریف شده، چه میزان اعتبار برای آنها اختصاص یافته و هر پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد.

امام جمعه سیراف افزود: اگر در اجرای این تفاهم‌نامه مانعی وجود دارد، لازم است علت آن به‌صورت شفاف برای مردم و مسئولان محلی بیان شود و اگر اقدامی انجام شده است، جزئیات آن به تفکیک روستا و پروژه اعلام شود.

عاشوری با تأکید بر اینکه این مطالبه به معنای تقابل با صنعت نیست، خاطرنشان کرد: مطالبه مردم منطقی و به‌حق است و هدف آن تقابل با صنایع نیست؛ مردم می‌خواهند شعار «صنعت در خدمت مردم» در زندگی آنان و در مسیر توسعه روستاها به‌صورت واقعی و قابل مشاهده تحقق پیدا کند.

وی گفت: انتظار می‌رود مسئولان به جای اکتفا به مراسم امضا و انعکاس رسانه‌ای تفاهم‌نامه، با تعیین زمان‌بندی مشخص و ارائه گزارش‌های شفاف، اجرای تعهدات را پیگیری کنند و اجازه ندهند تأخیر یا بی‌خبری از روند اجرای وعده‌ها، اعتماد مردم نسبت به مسئولان و صنایع منطقه را تضعیف کند.