خبرنگاران متعهد سدی مستحکم در برابر جنگ روانی دشمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بابایی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز عبادی سیاسی بهار ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، خبرنگاران را سربازان عرصه آگاهیبخشی توصیف کرد و ادامه داد: خبرنگاران متعهد با قلم و بیان خود، جامعه را از تاریکیهای جهل و تحریف نجات میدهند.
وی با استناد به فرمایش حضرت امام (ره) مبنی بر اینکه قلمها در مقابل شمشیرها گاهی برندهتر هستند، افزود: امروز خبرنگاران ثابت کردهاند که قلم میتواند سنگری مقدس برای دفاع از حقیقت باشد.
نماینده بسیج رسانه شهرستان بهار در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه غرب آسیا و تغییر نظم بینالمللی، تصریح کرد: جهان امروز وارد مرحله جدیدی از تقابلها شده و جنگهای کنونی صرفاً محدود به سلاحهای سخت نیست بلکه شاهد «جنگ روایتها»، «جنگ ادراکها» و «جنگ ذهنها» هستیم.
وی با بیان اینکه دشمنان با بهرهگیری از جنگ روانی و انتشار اخبار کذب، به دنبال ایجاد تفرقه و یاس در جامعه هستند، تاکید کرد: در چنین شرایطی خبرنگاران باید با پایبندی به تعهد اسلامی و اخلاق حرفهای، همچون دیدهبانان امین در برابر هجمههای رسانهای دشمن ایستادگی کنند.
بابایی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقش موثر رسانهها در پیگیری حقوق عمومی و رشد پویشهای اجتماعی، از تلاشهای بیوقفه فعالان این عرصه قدردانی کرد و بهطور ویژه زحمات مدیران کانالها، صفحات مجازی، «انسانرسانهها» و نماینده صدا و سیمای شهرستان که در ۱۵۰ شب گذشته بهطور مستمر انعکاسدهنده تجمعات و فعالیتهای مردمی بودهاند را مورد تحسین قرار داد.
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