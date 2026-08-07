امام جمعه بهاباد: آمریکا در مخمصه گیر افتاده و راه خروج ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان بهاباد ضمن سفارش نمازگزاران جمعه به رعایت تقوای الهی و انجامدادن واجبات و ترک محرمات و گناهان، هفدهم مردادماه سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز و هفته خبرنگار را گرامی داشت و با اشاره به اینکه این روز بهعنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است، افزود: این ایام بهعنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است. ابتدا این روز را به همه عزیزانی که در این لحظه تلاش میکنند و خدمت میکنند، تبریک عرض میکنیم.
امام جمعه بهاباد با بیان اینکه خبرنگاری یک شغل مقدس و بابرکت است، گفت: اگر یک خبرنگار با احساس وظیفه الهی و کمال تعهد به این حرفه بپردازد، میتواند تأثیر عمیقی در هدایت و راهنمایی جامعه داشته باشد. خبرنگاری و خبررسانی مسئولیتی سنگین است که هرکس آن را میپذیرد، باید چند نکته را مدنظر قرار دهد.
وی افزود: اولین نکته، توجه به خود خبرنگار است. شرایط تهیه یک خبر بسیار مهم است و مهمترین آن ایجاد وثوق و اعتماد در جامعه است. یک خبر باید صحیح، درست، متقن و محکم باشد. نکته دیگر تأثیر آن خبر بر جامعه است. بسیاری از خبرها میتوانند در سطح جامعه مؤثر باشند و اگر شرایط خاص خود رعایت شود، میتوانند محرک بسیار قوی برای حرکت مردم باشند.
حجتالاسلام ابراهیمی با تأکید بر اینکه ما در ایام شهادت امام شهید (ع)، تأثیر کار خبرنگاران و جامعه خبری را دیدیم که مردم را مدیریت و هدایت کردند تا در اجتماع و جمعها حاضر شوند، افزود: این تأثیر، ناشی از تعهد خبرنگاران به اسلام، انقلاب و آرمانهای نظام است. جامعهای که امروز در خیابانها ایستاده و سست نشده، به قوت و همت جامعه خبری و خبرنگاران بستگی دارد؛ آنان با پوشش درست خود واقعیتها را نشان دادند.
امام جمعه بهاباد به تحولات جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور ایران اشاره کرد و اظهار داشت: بعد از گذشت بیش از پنج ماه از این تحولات، نکات قابل توجهی را شاهد هستیم. یکی از این نکات، تکرار تهدیدها و پسگرفتن مکرر آنها از سوی رئیسجمهور آمریکا است. او مرتباً تهدید میکند و بلافاصله از آن عقبنشینی میکند.
وی ادامه داد: همچنین، کشورهای مرتجع منطقه که در زمان انقلاب در خدمت استکبار بودند، امروز مکرراً به دنبال میانجیگری هستند و التماس میکنند. دلیل این مشکلات، ترسشان از این است که آمریکا بعد از گذشت پنج ماه از این نبرد و جبهه نظامی، هیچ دستاوردی نداشته باشد. هم طرفدارانش در منطقه سست شدهاند و هم امکاناتش رو به زوال و نابودی است. همانطور که امام شهید (ره) فرمودند: «آمریکا از منطقه خواهد رفت» و ما امروز شاهد تحقق این پیشبینیها هستیم.
ابراهیمی با بیان اینکه ما در این جنگ، سه گفتمان در جامعه وجود دارد، افزود: در این جنگ، سه گفتمان در جامعه وجود دارد. یک گفتمان، گفتمان افرادی است که سستعنصر هستند و مرعوب استکبارند، و در حوزه هستهای و مسائل منطقهای، به هزینه و فایده فکر میکنند. گفتمان دیگر، آنهایی هستند که فقط به فکر رفتن و تسلیمشدن هستند. هر دوی این گفتمانها منجر به تضعیف کشور و نابودی خودباوری ملی میشوند. یکی از پیامدهای این دو گفتمان، تبدیل فرصتها به تهدیدهاست و این تهدید در دل مردم وجود دارد، در حالی که فرصتهایی برای پیشرفت و اتحاد وجود دارد.
وی ادامه داد: در میان این دو گفتمان که تضعیفکننده کشور هستند، یک گفتمان قوی و مقتدر وجود دارد که مردم به آن ملتزم و مقید هستند؛ گفتمان اقتدار پایدار و هوشمند. این گفتمان همان گفتمان امام شهید (ره) است که بر این باور است که ما میتوانیم استکبار را از منطقه بیرون کنیم و در حال حاضر نشانههای موفقیت این گفتمان را مشاهده میکنیم.
امام جمعه بهاباد تصریح کرد: متعهدان به این گفتمان هرگز هزینه و فایدهها را در ملاحظات مالی نمیسنجند؛ بلکه ملت ما با ایستادگی و مقاومت و صبوری، به هدف نهایی خود خواهند رسید. این گفتمان، گفتمان حق است و ما در ابعاد مختلف پیشرفتهایی داشتهایم که تمامی آنها بر اساس این گفتمان بوده است.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: گفتمان دیگری که وجود دارد، بیشترین خسارت را به نظام و ملت ما وارد کرده است. سردمداران سیاسی این گفتمان، ترس و وحشت دارند و در این نبرد مقدس، سرنوشتشان به حذف از صحنه گره خورده است. این گفتمان در طول بیش از چهلوهفت سال گذشته، جز خسارت برای کشور ما چیزی به ارمغان نداشته و مهمترین خسارت آن، تأخیر در پیشرفتها بوده است.
امام شهید (ره) فرمودند: «ما در حوزه اقتصادی ضرر کردیم» چرا که افرادی که این گفتمان را دنبال کردند، در برابر دشمن سست و مرعوب شدند و اعتقاد داشتند که با یک کلید، آمریکا میتواند کشور را از بین ببرد. اما اکنون آمریکا به این نتیجه رسیده که در این نبرد باختی سنگین را متحمل شده و در مخمصهای گرفتار آمده است که راهی برای خروج ندارد.
امام جمعه بهاباد در بخش دیگری از خطبهها به هفته وقف در اسلام اشاره کرد و گفت: این ایام، ایام وقف و هفته وقف است. یکی از نقاط قوت این شهرستان، موقوفات بسیار زیادی است که در این منطقه موجود است و نشاندهنده فرهنگ بسیار بالای مردم این شهرستان میباشد. برخی از موقوفات این شهرستان بیش از هفت قرن قدمت دارند.
وی افزود: اگرچه ممکن است در حفظ و حراست برخی از این موقوفات کوتاهی شده باشد، اما ما باید آگاه باشیم که این موضوعات تاریخی، میراثی با ارزش برای ما محسوب میشوند. احسان ماندگار ضامن تداوم فرهنگ وقف است و اگر میخواهیم این سنت از نسلی به نسل دیگر منتقل شود، باید بر نگهداری موقوفات کوشا باشیم.
ابراهیمی با بیان اینکه در حفظ و حراست موقوفات باید در همه ابعاد تلاش کنیم، افزود: در حفظ و حراست موقوفات، باید در همه ابعاد تلاش کنیم و در مسیر اعتقاداتمان، دستبهدست هم دهیم. ما اقداماتی را در این زمینه آغاز کردهایم و موقوفات شناساییشده از قبل در حال سازماندهی و ساماندهی هستند.
ابراهیمی در ادامه خطبهها، دهه آخر ماه صفر، رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص)، شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت هشتمین امام شیعیان جهان حضرت علیابنموسیالرضا (ع) را تسلیت گفت و افزود: حادثه رحلت نبی مکرم اسلام حادثهای بود که عدهای از افراد چهره خودشان را بعد از آن اتفاق نشان دادند.
امام جمعه بهاباد بیان داشت: تاریخ نمونههای گوناگونی از ظلم و نادیدهگرفتن حق ولایت و امامت را به خود دیده است. سقیفه بهعنوان یکی از سرفصلهای این تاریخ، حق الهی را نادیده گرفت و خسارات سنگینی بر جامعه اسلامی و اهل بیت (ع) وارد ساخت. یکی از بزرگترین این خسارتها، شهادت سیدالشهدا (ع) و یاران وفادارش بود.
وی افزود: در این راستا، آنچه امام صادق (ع) در روایتی نقل فرمودهاند، یادآور این حقیقت است که خداوند متعال حق مدیریت بر جامعه بشری را به اهل بیت (ع) واگذار کرده بود، که متأسفانه در ابتدای تاریخ اسلام به دست برخی انسانها از ما گرفته شد. ما موظفیم در این مسیر حق و حقیقت را دنبال کنیم و با نیت خونخواهی سیدالشهدا (ع) ثابتقدم بمانیم.
امام جمعه بهاباد به انتقام و خونخواهی امام شهید اشاره کرد و افزود: انتقام، برگرداندن حق سیدالشهدا و امام شهید است. ما موظفیم اگر در این مسیر قدم برداریم، ما در این خونخواهی همراه امام زمان هستیم و باید انتقام خون ریختهشده رهبر شهیدمان را بگیریم.
وی تصریح کرد: اینکه وجود مقدس سیدالشهدا را در زیارت عاشورا میخوانیم و ثارالله میگوییم، میخواهیم خون مظلومانهای که هم قصاص دارد و هم انتقام. فرزندان آنها مثل قاتلین سیدالشهدا در مقابل جامعه اسلامی قد علم کردند، باز هم دستشان به خون سیدالشهدا آغشته شد و امام عزیز ما را به شهادت رساندند. اینها باید قصاص شوند. حکم، حکم خداوند متعال قصاص است، زیرا قصاص امنیت در جامعه میآورد و قصاص آینده جامعه اسلامی را در حوزه امنیت تضمین میکند.
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