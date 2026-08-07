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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

شاهچراغی: ملت ایران در برابر تهدیدها تسلیم نمی‌شود

شاهچراغی: ملت ایران در برابر تهدیدها تسلیم نمی‌شود

ری- امام جمعه شهرری گفت: ملت ایران با حفظ وحدت و انسجام ملی، در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان تسلیم نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی شاهچراغی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرری با قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم اربعین حسینی، اظهار کرد: حضور پرشور زائران جلوه‌ای از عظمت اسلام و محبت به اهل‌بیت (ع) است و از همه دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر کشور افزود: مدیریت رهبر معظم انقلاب و حفظ وحدت و انسجام ملی، زمینه عبور موفق کشور از شرایط حساس را فراهم کرد و دشمنان نیز به ناکامی در تحقق اهداف خود اعتراف کردند.

امام جمعه شهرری تصریح کرد: ملت ایران نشان داده است که در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نمی‌شود و همین روحیه ایستادگی، عامل اصلی موفقیت کشور در برابر دشمنان بوده است.

شاهچراغی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه، بر ضرورت حفظ وحدت ملی تأکید کرد و خواستار برخورد قانونی با افرادی شد که با رفتار یا سخنان خود به دنبال تفرقه‌افکنی هستند.

کد مطلب 6910363

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