  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

خدمات‌رسانی حمل و نقل شبانه‌روزی به زائران در پایانه چذابه ادامه دارد

خدمات‌رسانی حمل و نقل شبانه‌روزی به زائران در پایانه چذابه ادامه دارد

بستان - مسئول عملیات قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین در چذابه گفت: با افزایش موج بازگشت زائران، خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای در این مرز بین‌المللی به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک محمدی صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به نحوه جابه‌جایی زائران اظهار کرد: زائران پس از ورود به کشور و انجام تشریفات اداری در سالن پایانه مرزی چذابه، با استفاده از اتوبوس‌های پیش‌بینی‌شده قرارگاه به پارکینگ خودروها منتقل می‌شوند.

وی با اشاره به افزایش ترددها در روزهای اخیر افزود: با بالا رفتن حجم بازگشت و همچنین رفت زائران برای حضور در مراسم اربعین، تمام ظرفیت‌ها برای تسهیل تردد و رفاه زوار به کار گرفته شده است.

مسئول عملیات قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین در چذابه تصریح کرد: خدمات‌رسانی در حوزه حمل‌ونقل تا بازگشت کامل آخرین گروه از زائران حسینی از عتبات عالیات بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6907067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها