به گزارش خبرنگار مهر، بابک محمدی صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به نحوه جابه‌جایی زائران اظهار کرد: زائران پس از ورود به کشور و انجام تشریفات اداری در سالن پایانه مرزی چذابه، با استفاده از اتوبوس‌های پیش‌بینی‌شده قرارگاه به پارکینگ خودروها منتقل می‌شوند.

وی با اشاره به افزایش ترددها در روزهای اخیر افزود: با بالا رفتن حجم بازگشت و همچنین رفت زائران برای حضور در مراسم اربعین، تمام ظرفیت‌ها برای تسهیل تردد و رفاه زوار به کار گرفته شده است.

مسئول عملیات قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین در چذابه تصریح کرد: خدمات‌رسانی در حوزه حمل‌ونقل تا بازگشت کامل آخرین گروه از زائران حسینی از عتبات عالیات بدون وقفه ادامه خواهد داشت.