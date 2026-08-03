قادری: استان بوشهر میزبان زائران ۳ کشور و ۵ استان بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قادری صبح دوشنبه در حاشیه تقدیر از مسئولان مواکب بخش آبدان اظهار کرد: شهرستان دیر و بخش آبدان این تجلی بوشهر طریق الحسین (ع)را بسیار زیبا به نمایش گذاشت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ضمن تقدیر از همه مواکب استان به خصوص بخش آبدان بیان کرد: بدرقه زائر وحتی محل استراحت ؛ استقبال وکمک برای زائران و یاری رساندن هرکدام ثواب خودش را دارد و کسانی که در این مسیر خدمت می کنند قابل تقدیر هستند.

حجت الاسلام قادری در پایان ضمن سلام گرم استاندار بوشهر و حضرت آیت الله صفایی بوشهر نماینده ولی فقیه در استان بوشهر و امام جمعه استان به زائران افزود : امسال همه مواکب در استان بوشهر نسبت به سال گذشته خدمات خوبی به زائران ارائه دادند که جای تقدیر دارد.