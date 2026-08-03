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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

تعمیرات شبکه برق در بروجرد؛ احتمال خاموشی در برخی مناطق

تعمیرات شبکه برق در بروجرد؛ احتمال خاموشی در برخی مناطق

بروجرد - عملیات تعمیرات و بهسازی شبکه توزیع برق در بخشی از مناطق تحت پوشش امور برق منطقه ۲ بروجرد امروز اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق شهرستان بروجرد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در راستای ارتقای پایداری شبکه توزیع، کاهش احتمال بروز خاموشی‌های ناخواسته و اجرای برنامه‌های تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق، عملیات فنی بر روی یکی از فیدرهای فشار متوسط این شهرستان انجام خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، این عملیات روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۲ تا ۱۴ بر روی فیدر فشار متوسط «سازمان آب» اجرا می‌شود و در طول این مدت، احتمال اعمال محدودیت موقت در تأمین برق برخی مناطق وجود دارد.

شرکت توزیع نیروی برق اعلام کرد مناطق مشمول این برنامه شامل جاده دانشگاه تا مجتمع دانشگاهی حضرت امام خمینی (ره)، مسیر روستاهای شیخ‌میری کلهر، شیخ‌میری سادات، کپرگه ۱، ۲ و ۳، منطقه برآفتاب، سبدسازی و سردخانه گلدشت، مسیر میدان رادیو تا انتهای گلدشت، محدوده دانشگاه آزاد تا سه‌راهی برکت‌آباد و شهر ونایی خواهد بود.

در این اطلاعیه تأکید شده است که اجرای این عملیات با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و جلوگیری از بروز خاموشی‌های پیش‌بینی‌نشده در آینده انجام می‌شود.

کد مطلب 6907084

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