وزیر ترکیه ای برای جذب «صلاح» دست به کار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماهینور اوزدمیر گوکتاش وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه، درباره علاقه هواداران بشیکتاش به جذب محمد صلاح، ستاره مصری و سابق تیم فوتبال لیورپول، صحبت کرد و مدعی شد پسرش نیز در تلاش برای متقاعد کردن این بازیکن برای پیوستن به باشگاه ترکیه‌ای است.

گوکتاش در گفتگویی با دوغوکان گیزر سردبیر شبکه ترکیه‌ای GZT، در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری اخبار انتقال محمد صلاح و احتمال جدایی کاپیتان تیم ملی مصر از لیورپول، گفت: این موضوع را دنبال می‌کنم. همانند همه هواداران بشیکتاش، ما هم دوست داریم او به تیم ما بپیوندد.

وزیر ترکیه‌ای با ابراز علاقه به حضور صلاح در ترکیب بشیکتاش ادامه داد: پسرم هم یکی از هوادارانی است که برای متقاعد کردن صلاح تلاش کرده و به او پیام داده که محمد صلاح، به بشیکتاش بیا؛ ما واقعاً این را می‌خواهیم.

او در ادامه اظهار امیدواری کرد این انتقال هرچه سریع‌تر نهایی شود و گفت: امیدواریم این روند به نتیجه برسد و بتوانیم قهرمانی در لیگ را به دست بیاوریم.

هواداران بشیکتاش امیدوارند جذب بازیکنی در سطح محمد صلاح بتواند قدرت این تیم را افزایش دهد و آنها را به مدعی جدی قهرمانی در فوتبال ترکیه تبدیل کند.