کارشناس شبکه CBS: مصر شایسته تساوی مقابل ایران نبود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم و پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح امروز شنبه ۶ تیر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا وضعیت تیم کشورمان برای صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی این دوره از مسابقات به اما و اگر کشیده شود.

«مایک لحود» کارشناس شبکه CBS Sports، در رابطه با این بازی اظهار داشت: به نظر من امروز به اندازه کافی بازیکنان مصر در حد انتظار ظاهر نشدند. محمد صلاح اگرچه چند موقعیت نصفه‌ونیمه خلق کرد، اما نمایش او نسبتاً آرام بود. ضمن اینکه نگرانی‌هایی هم درباره زمان تعویض او و وضعیت جسمانی‌اش وجود دارد.

او تأکید کرد: به نظر می‌رسید در مقطعی از بازی، شرایط برای مصر در حال از کنترل خارج شدن بود و تیم دچار افت و نوسان شد.

مایک لحود در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از VAR تا حد زیادی به نفع مصر بود، زیرا ایران با فشار و تلاش زیاد سعی داشت نتیجه را به سود خود تغییر دهد. شاید این حرف کمی بحث‌برانگیز باشد، اما به نظر من مصر امروز شایسته این تساوی نبود.