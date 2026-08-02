محمد صلاح سوژه داغ فوتبال ترکیه/ توافق یا شایعه؟

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته‌های اخیر «یاغیز سابونجواوغلو» خبرنگار سرشناس ترکیه، از مذاکرات پیشرفته بشیکتاش با نمایندگان صلاح خبر داده بود. با این حال، این مذاکرات به دلیل اختلاف بر سر حق استفاده از تصویر، کمیسیون مدیربرنامه‌ها و برخی مسائل مالی، با وجود تلاش باشگاه برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها، به نتیجه نرسید.

پس از کاهش احتمال پیوستن صلاح به بشیکتاش رسانه ترکیه‌ای اسپورتس دیجیتال و یعقوب چینار خبرنگار ترک، مدعی شدند ترابزون‌اسپور با کاپیتان تیم ملی مصر بر سر قراردادی دو ساله به توافق اولیه رسیده است. بر اساس این گزارش، مذاکرات وارد مرحله نهایی شده و دو طرف در آستانه نهایی کردن انتقال هستند.

این رسانه همچنین اعلام کرد که صلاح قرار است سالانه حدود ۱۵ میلیون یورو دستمزد دریافت کند و علاوه بر آن، پاداش‌هایی نیز در قراردادش گنجانده شود. این خبر پس از آن توسط چندین رسانه و روزنامه ترکیه‌ای از جمله اینسون هابر نیز بازنشر شد؛ رسانه‌هایی که از ورود جدی ترابزون‌اسپور به رقابت برای جذب صلاح پس از ناکامی بشیکتاش خبر داده بودند.

اما این گمانه‌زنی‌ها خیلی زود با واکنش رسمی باشگاه ترابزون‌اسپور روبه‌رو شد. ارطغرل دوغان رئیس این باشگاه، در گفتگو با اونور تاشجی‌اوغلو خبرنگار ترکیه‌ای، به‌طور قاطع هرگونه توافق با محمد صلاح را تکذیب کرد و گفت تمام اخبار منتشرشده درباره انتقال این بازیکن «نادرست» است.

نام محمد صلاح طی هفته‌های گذشته بارها به بشیکتاش لینک شده بود و حتی گفته می‌شد مذاکرات به مراحل پایانی رسیده است، اما اختلاف بر سر مسائل مالی، حق استفاده از تصویر و برخی بندهای قراردادی باعث توقف این روند شد. همین موضوع طبق گزارش چند رسانه ترکیه‌ای زمینه ورود ترابزون‌اسپور به مذاکرات را فراهم کرد.

با این حال در شرایط فعلی همچنان ابهام درباره آینده ستاره مصری پابرجاست؛ از یک سو برخی رسانه‌ها از توافق اولیه او با ترابزون‌اسپور خبر می‌دهند و از سوی دیگر، رئیس این باشگاه به‌صورت رسمی چنین ادعایی را رد کرده است. بنابراین، باید منتظر اعلام رسمی باشگاه‌ها یا خود محمد صلاح ماند تا مقصد نهایی این بازیکن مشخص شود.

روز گذشته نیز رسانه های عربستانی از احتمال حضور محمد صلاح در تیم الاتحاد داده بودند.