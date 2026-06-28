به گزارش خبرنگار مهر، با پایان بازی های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ تیم های بلژیک و مصر از گروه G رقابت ها به دور بعدی صعود کردند و ایران با توجه به نتایج سایر گروه ها نتوانست به عنوان تیم برتر رتبه سوم راهی دور یک شانزدهم نهایی شود.

صفحه رسمی تیم ملی مصر در اقدامی عجیب و زودهنگام، ساعاتی پس از تساوی یک - یک برابر ایران، تصویری از محمد صلاح با عینک آفتابی و ژستی مشابه شادی شجاع خلیل‌زاده (قبل از اعلام آفساید برای ایران در آخرین ثانیه های بازی متقابل دو تیم در دور گروهی) را منتشر کرد. تصویری که به وضوح به شادی مدافع تیم ملی ایران پس از گل مردودشده در دقایق پایانی مسابقه اشاره داشت.

در ابتدا برخی کاربران تصور کردند این پست پس از حذف ایران از جام جهانی منتشر شده و کنایه‌ای به ناکامی شاگردان کارلوس کی‌روش است، اما بررسی زمان انتشار نشان می‌دهد این تصویر حدود پنج ساعت پیش از مشخص شدن نتایج سایر مسابقات و قطعی شدن حذف ایران منتشر شده است.

این در حالی است که در آن زمان نه تنها صعود مصر نیز قطعی نشده بود، بلکه سرنوشت هر دو تیم به نتایج سایر دیدارهای گروه وابسته بود. همین موضوع باعث شده بسیاری، اقدام رسانه‌ای فدراسیون فوتبال مصر را شتاب‌زده و عجیب توصیف کنند. واکنشی که پیش از پایان رقابت‌ها و مشخص شدن معادلات صعود، بیش از آنکه حرفه‌ای باشد، رنگ و بوی کری‌خوانی زودهنگام داشت.