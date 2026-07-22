مانع جدید در راه انتقال محمد صلاح به عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، آینده محمد صلاح، ستاره مصری فوتبال جهان، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در حالی که این بازیکن از چند باشگاه پیشنهاد دارد، احتمال انتقال او به فوتبال عربستان با یک مانع جدید مواجه شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌ عربی «winwin»، محمد صلاح در کنار پیشنهادهایی از لیگ حرفه‌ای عربستان و لیگ آمریکا، مورد توجه باشگاه بشیکتاش ترکیه نیز قرار گرفته و مذاکراتی میان طرفین برای انتقال احتمالی این بازیکن به جمع شاگردان این تیم در جریان است. با این حال، به نظر می‌رسد باشگاه ترکیه‌ای در شرایط فعلی نزدیک‌ترین گزینه برای جذب ستاره پیشین لیورپول باشد.

در ماه‌های گذشته، باشگاه الاتحاد عربستان یکی از جدی‌ترین مشتریان محمد صلاح بود و حتی این تیم به عنوان مقصد اصلی و محتمل این بازیکن مطرح می‌شد، اما در هفته‌های اخیر شدت این علاقه کاهش پیدا کرده و انتقال صلاح به شهر جده با تردیدهایی همراه شده است.

مدیران باشگاه الاتحاد همچنان علاقه‌مند به جذب محمد صلاح هستند و او را گزینه نخست خود برای تقویت جناح راست خط حمله می‌دانند، اما حضور موسی دیابی، بازیکن فرانسوی این تیم، به مانعی جدی در مسیر این انتقال تبدیل شده است.

مدیران الاتحاد از ژانویه گذشته و پس از دریافت پیشنهاد دیابی از اینترمیلان ایتالیا که در نهایت رد شد، از احتمال جدایی این بازیکن آگاه بودند و از همان زمان برنامه‌ریزی برای جذب محمد صلاح را آغاز کردند.

با این حال، مسئولان الاتحاد از تمایل دیابی برای ادامه حضور در این باشگاه و ماندن در فصل‌های آینده غافلگیر شده‌اند. این موضوع باعث پیچیده شدن شرایط جذب محمد صلاح شده است، چرا که باشگاه عربستانی در شرایط فعلی امکان پرداخت دستمزد بازیکن فرانسوی و همچنین تأمین هزینه‌های حضور همزمان او و صلاح را ندارد.

بر همین اساس، خروج دیابی از الاتحاد به صورت قرضی یا فسخ قرارداد می‌تواند شرایط را برای حضور محمد صلاح در این تیم فراهم کند. در صورتی که موضع دیابی در روزهای آینده تغییر کند و آینده محمد صلاح نیز همچنان مشخص نشده باشد، مدیران الاتحاد مذاکرات خود با ستاره مصری را افزایش خواهند داد.

پیش از این نیز منابع نزدیک به موسی دیابی اعلام کرده بودند که این بازیکن هیچ پیشنهاد رسمی برای جدایی از الاتحاد دریافت نکرده و تمایلی هم برای ترک این تیم در فصل نقل‌وانتقالات تابستانی ندارد.

محمد صلاح پس از پایان همکاری با لیورپول، اکنون یکی از جذاب‌ترین بازیکنان حاضر در بازار نقل‌وانتقالات محسوب می‌شود و باید دید در نهایت راهی عربستان خواهد شد، فوتبال آمریکا را انتخاب می‌کند یا به حضورش در فوتبال اروپا ادامه خواهد داد.