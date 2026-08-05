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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۹

پس از گمانه زنی‌های فراوان؛

«محمدصلاح» به تیم فوتبال ترابزون اسپور ترکیه پیوست

«محمدصلاح» به تیم فوتبال ترابزون اسپور ترکیه پیوست

با اعلام باشگاه ترابزون اسپور ترکیه، محمد صلاح وینگر فصل گذشته تیم فوتبال لیورپول و کاپیتان تیم ملی فوتبال مصر راهی سوپرلیگ این کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گمانه زنی های زیادی در خصوص آینده محمد صلاح وینگر تیم ملی فوتبال مصر و سابق لیورپول انگلیس در نهایت این بازیکن تصمیم گرفت که به پیشنهاد باشگاه ترابزون اسپور پاسخ مثبت دهد و با عقد قراردادی دو ساله راهی سوپر لیگ ترکیه شد.

در بیانیه باشگاه ترابزون اسپور آمده است: محمد صلاح بازیکنی که باشگاه مذاکرات انتقال او را آغاز کرده است، روز چهارشنبه ۵ اوت (۱۴ مرداد) ساعت ۱۲:۰۰ به وقت استانبول (۱۲:۳۰ به وقت تهران) در ترمینال هوانوردی عمومی فرودگاه آتاتورک استانبول حضور خواهد داشت.
برنامه‌ریزی شده است که این بازیکن شامگاه همان روز وارد شهر ترابزون شود.

«محمدصلاح» به تیم فوتبال ترابزون اسپور ترکیه پیوست

دو باشگاه بشیکتاش و الاتحاد عربستان هم خواستار جذب این بازیکن بودند اما صلاح ترجیح داد فوتبال خود را در ترابزون اسپور دنبال کند.

کد مطلب 6908605

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