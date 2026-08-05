«محمدصلاح» به تیم فوتبال ترابزون اسپور ترکیه پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گمانه زنی های زیادی در خصوص آینده محمد صلاح وینگر تیم ملی فوتبال مصر و سابق لیورپول انگلیس در نهایت این بازیکن تصمیم گرفت که به پیشنهاد باشگاه ترابزون اسپور پاسخ مثبت دهد و با عقد قراردادی دو ساله راهی سوپر لیگ ترکیه شد.

در بیانیه باشگاه ترابزون اسپور آمده است: محمد صلاح بازیکنی که باشگاه مذاکرات انتقال او را آغاز کرده است، روز چهارشنبه ۵ اوت (۱۴ مرداد) ساعت ۱۲:۰۰ به وقت استانبول (۱۲:۳۰ به وقت تهران) در ترمینال هوانوردی عمومی فرودگاه آتاتورک استانبول حضور خواهد داشت.

برنامه‌ریزی شده است که این بازیکن شامگاه همان روز وارد شهر ترابزون شود.

دو باشگاه بشیکتاش و الاتحاد عربستان هم خواستار جذب این بازیکن بودند اما صلاح ترجیح داد فوتبال خود را در ترابزون اسپور دنبال کند.