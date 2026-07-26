به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از ستاره‌های بزرگ فوتبال جهان و همچنین بازیکنان آینده‌دار، در حالی که هنوز با هیچ باشگاهی قرارداد ندارند، به دنبال احیای مسیر حرفه‌ای خود و پیدا کردن مقصدی جدید هستند.

روزنامه فرانسوی «اکیپ» در گزارشی به معرفی بازیکنان مطرحی پرداخته که تاکنون (لحظه نگارش این گزارش) بدون باشگاه هستند؛ آن هم در فاصله چند هفته تا آغاز فصل جدید رقابت‌ها و همزمان با شروع حضور برخی تیم‌ها در مراحل مقدماتی مسابقات اروپایی مانند بنفیکای پرتغال و آژاکس هلند.

این روزنامه اعلام کرده است که فهرست بازیکنان آزاد شامل ستاره‌هایی با ارزش فنی بالا، گزینه‌های جذاب برای نقل‌ و انتقال و بازیکنانی با تجربه فراوان از حضور در لیگ فرانسه است.

فلاهوویچ؛ مهم‌ترین مهاجم آزاد بازار

در این فهرست، دوشان فلاهوویچ مهاجم صربستانی سابق یوونتوس، مهم‌ترین گزینه هجومی بدون قرارداد معرفی شده است.

این بازیکن ۲۶ ساله در دوران حضورش در یوونتوس موفق شد در ۱۶۸ مسابقه ۶۸ گل به ثمر برساند، اما آینده او همچنان نامشخص است. رسانه‌های ایتالیایی پیش از این از علاقه دو باشگاه بزرگ ترکیه یعنی فنرباغچه و بشیکتاش به جذب او خبر داده بودند.

محمد صلاح؛ ستاره مصری در انتظار تصمیم نهایی

یکی دیگر از نام‌های بزرگ این فهرست، محمد صلاح است. ستاره مصری که اکنون ۳۴ سال دارد، پس از جدایی از لیورپول هنوز مقصد آینده خود را مشخص نکرده است.

صلاح در سال ۲۰۱۷ به لیورپول پیوست و سال‌ها یکی از مهم‌ترین بازیکنان این تیم بود. با این حال، مدیر برنامه‌های او اخبار منتشرشده درباره احتمال انتقال این بازیکن به بشیکتاش را رد کرده و این شایعات را کم‌اهمیت دانسته است.

سانچو و استونز؛ فرصت برای بازگشت

در این فهرست همچنین نام جادون سانچو و جان استونز دیده می‌شود؛ دو بازیکنی که فصل سختی را پشت سر گذاشتند. سانچو فصل گذشته به صورت قرضی برای استون ویلا بازی کرد و در ۲۹ مسابقه تنها یک گل به ثمر رساند.

استونز نیز به دلیل مصدومیت‌های متعدد، جایگاه خود در ترکیب اصلی منچسترسیتی تحت هدایت پپ گواردیولا را از دست داد. با این حال، گزارش «اکیپ» تأکید کرده است که این دو بازیکن با توجه به سن ۲۶ و ۳۲ سال، همچنان فرصت دارند ارزش‌های خود را دوباره ثابت کنند.

آلابا، فابینیو و گورتسکا؛ ستاره‌های باتجربه آزاد

داوید آلابا، مدافع اتریشی ۳۴ ساله، پس از پنج فصل حضور در رئال مادرید به دنبال چالشی جدید است. او با تجربه کسب چهار قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و سابقه ملی درخشان، همچنان از اعتبار بالایی برخوردار است؛ هرچند مصدومیت‌های اخیر روی روند بازی‌های او تأثیر گذاشته است.

فابینیو نیز اگرچه دیگر مانند سال‌های اوجش در لیورپول یک ستاره جهانی محسوب نمی‌شود، اما همچنان بازیکنی با توانایی فنی بالا است. او پس از سه فصل حضور در الاتحاد عربستان و انجام ۱۱۱ بازی، همچنان می‌تواند برای تیم‌های بزرگ مفید باشد.

همچنین لئون گورتسکا، هافبک آلمانی که یک سال از فابینیو کوچک‌تر است، پس از هشت سال حضور در بایرن مونیخ می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای تیم‌های بزرگ باشد. رسانه‌های ایتالیایی پیش از این از احتمال انتقال او به یوونتوس خبر داده بودند.