بشیکتاش از خرید محمد صلاح منصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صلاح که تابستان امسال با توافق دوطرفه قراردادش با لیورپول را فسخ کرد، اکنون بازیکن آزاد است و پیشنهادهایی از چند باشگاه دریافت کرده است. بشیکتاش نیز یکی از مشتریان جدی این مهاجم ۳۴ ساله بود و پیش‌تر سردار آدالی، رئیس باشگاه، اعلام کرده بود که منتظر پاسخ نهایی صلاح هستند.

با این حال، اوندر اوزن، مدیر باشگاه بشیکتاش، در گفتگو با رسانه‌های ترکیه از توقف مذاکرات خبر داد و گفت: برای جذب صلاح برنامه مالی ویژه‌ای در نظر گرفته بودیم. پیش از ورود به مسائل مالی، سه جلسه با او و نمایندگانش برگزار کردیم و همه چیز به‌خوبی پیش می‌رفت.

او ادامه داد: از ۲۱ ژوئیه و با آغاز مذاکرات مالی، روند گفت‌وگوها کند شد. درخواست‌هایی مطرح شد که هم روند مذاکرات را مختل کرد و هم باعث ایجاد بن‌بست در مسائل مالی شد. تصور می‌کنم بازیکنی در سطح و اعتبار صلاح از جزئیات این مسائل اطلاع نداشته باشد.

اوزن تأکید کرد: باشگاه بشیکتاش سیاست مشخصی دارد و از آن عقب‌نشینی نمی‌کند. پیشنهادی که ارائه کرده‌ایم، آخرین پیشنهاد ماست و دیگر پیشنهاد جدیدی ارائه نخواهیم داد. اگر طرف مقابل همین پیشنهاد را بپذیرد، امکان ادامه مذاکرات وجود دارد.

وی همچنین مدعی شد نمایندگان صلاح هم‌زمان با یک باشگاه دیگر نیز در حال مذاکره هستند و افزود: شاید از آن مذاکرات به نتیجه برسند، اما پیشنهاد نهایی ما همان است که قبلاً ارائه شده و به هویت و منافع باشگاه آسیبی نمی‌زند.

محمد صلاح علاوه بر پیشنهاد بشیکتاش، از لیگ فوتبال آمریکا (MLS) نیز پیشنهاد دارد و باشگاه اسپورتینگ کانزاس سیتی قراردادی دو ساله و پرسود به این ستاره مصری پیشنهاد کرده است.