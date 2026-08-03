هشدار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ سرم تقویتی نیست

راضیه رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به هنگام سرماخوردگی و آنفلوانزای خفیف، اگر بیمار هوشیار بوده و توانایی نوشیدن مایعات را داشته باشد، هیچگونه نیاز بالینی به تزریق سرم وجود ندارد.
وی افزود: شواهد علمی نشان میدهد که سرمدرمانی در این شرایط برتری محسوسی نسبت به درمان خوراکی ندارد و تنها موجب افزایش هزینههای درمانی و احتمال بروز عوارض میشود.
رئیس اداره نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سلامتمحور معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به رواج درخواست سرم در بیماریهای شایعی همچون سرماخوردگی و آنفلوانزای خفیف، تصریح کرد: تجویز این فرآورده صرفاً بر اساس اندیکاسیونهای علمی و بالینی مجاز است و اصرار بر دریافت سرم در بیماریهای خفیف، ناشی از یک باور غلط در میان مردم درباره «تقویتی بودن سرم» است.
وی در تبیین علت احساس بهبود پس از دریافت سرم گفت: احساس موقت افزایش انرژی یا رفع خستگی پس از تزریق سرم، بیشتر به جبران کمآبی بدن بازمیگردد و ارتباطی با درمان علت اصلی بیماری ندارد.
رمضانی بیان داشت: سرم خود عامل درمان نیست و تنها آب، الکترولیت یا قند مورد نیاز بدن را تأمین میکند؛ بنابراین درمان قطعی، منوط به تشخیص صحیح پزشک و درمان علت زمینهای بیماری خواهد بود.
وی با تأکید بر نقش کلیدی پزشکان در مدیریت منطقی مصرف فرآوردههای تزریقی، از عموم مردم خواست از هرگونه اصرار به کادر درمان برای دریافت سرم خودداری کنند.
رئیس اداره نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سلامتمحور معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: تصمیمگیری درباره نیاز بیمار به سرم باید منحصراً بر اساس ارزیابی بالینی و تشخیص پزشک معالج صورت گیرد.
وی افزود: این رویکرد نهتنها به حفظ ایمنی و سلامت بیماران کمک میکند، بلکه از هدررفت منابع ارزشمند درمانی در نظام سلامت نیز جلوگیری خواهد کرد.
سرم، یک فرآورده دارویی ارزشمند است
رمضانی با تأکید بر اینکه سرم یک فرآورده دارویی ارزشمند است، گفت: سرم نباید بهعنوان یک درمان عمومی یا تقویتکننده در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به تصور نادرست برخی بیماران درباره تسریع روند درمان با تزریق سرم اظهار داشت: متأسفانه در جامعه این باور شکل گرفته است که سرمدرمانی به بهبودی سریعتر کمک میکند؛ در حالی که در بیشتر موارد، جایگزینی مایعات از راه خوراکی، بهویژه با استفاده از محلول ORS، روشی مؤثرتر، ایمنتر و کمهزینهتر محسوب میشود.
رئیس اداره نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سلامتمحور معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: اندیکاسیون اصلی استفاده از سرم به شرایطی محدود میشود که بیمار بهدلیل استفراغ شدید، اسهال طولانیمدت، کاهش سطح هوشیاری، شوک، افت فشار خون، خونریزی یا پس از برخی اعمال جراحی، قادر به تأمین آب و الکترولیت مورد نیاز بدن از راه خوراکی نباشد یا نیاز به جایگزینی سریع حجم مایعات داشته باشد.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، تشخیص نیاز به سرم باید توسط پزشک و بر اساس وضعیت بالینی بیمار انجام شود و استفاده خودسرانه یا مطالبه سرم بدون ضرورت پزشکی، اقدامی ایمن و علمی نیست.
نظر شما