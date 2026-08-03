گذر پله نوروز خان کجاست؟/ راهنمای دسترسی و ساعت کاری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پله نوروزخان در محدوده بازار بزرگ تهران، منطقه ۱۲، خیابان ۱۵ خرداد قرار دارد. این گذر قدیمی در خیابان ۱۵ خرداد، روبهروی پامنار و در نزدیکی ورودیهای اصلی بازار تهران است. این محدوده به دلیل قرار گرفتن در یکی از مهمترین مراکز تجاری تهران، همواره رفتوآمد زیادی از سوی خریداران و کسبه دارد. پله نوروزخان بخشی از ساختار سنتی بازار تهران است که شامل گذرها، راستهها و مغازههای مختلف میشود. به همین دلیل، معمولاً مسیر رسیدن به آن از طریق ورودیهای اصلی بازار و سپس حرکت در مسیرهای داخلی انجام میشود.
محدوده اطراف پله نوروزخان به چند خیابان اصلی تهران دسترسی دارد:
خیابان ۱۵ خرداد؛ یکی از شناختهشدهترین مسیرهای ورود به بازار تهران
خیابان خیام؛ مناسب برای افرادی که از سمت غرب بازار وارد میشوند
خیابان مولوی؛ یکی از مسیرهای اصلی دسترسی به بخش جنوبی بازار
خیابان مصطفی خمینی؛ از دیگر مسیرهای اطراف بازار بزرگ تهران
به همین دلیل، اگر در اینترنت جستجو کنید پله نوروزخان بازار تهران کجاست، معمولاً مقصد شما محدوده بازار بزرگ تهران خواهد بود و پس از ورود به بازار باید مسیرهای داخلی را دنبال کنید. البته به دلیل ساختار سنتی بازار، بهتر است قبل از مراجعه مسیر خود را مشخص کنید. استفاده از نقشه، پرسوجو از کسبه بازار یا انتخاب ورودی مناسب میتواند زمان پیدا کردن مقصد را کاهش دهد.
چگونه با مترو به پله نوروزخان برویم؟ نزدیک ترین ایستگاه های مترو به پله نوروز خان
اگر برای خرید یا بازدید از پله نوروزخان بازار تهران قصد مراجعه دارید، یکی از مهمترین سوالها این است که از کدام ایستگاه مترو پیاده شوید تا سریعتر به مقصد برسید. با توجه به قرار گرفتن پله نوروزخان در محدوده بازار بزرگ تهران، استفاده از مترو معمولاً راحتترین روش دسترسی است، زیرا خیابانهای اطراف بازار در بیشتر ساعات روز شلوغ هستند و پیدا کردن جای پارک با خودرو شخصی ممکن است زمانبر باشد. برای رسیدن به پله نوروزخان چند ایستگاه مترو در اطراف بازار تهران وجود دارد، اما بعضی از آنها مسیر کوتاهتر و دسترسی سادهتری دارند. در ادامه نزدیک ترین ایستگاهها را به ترتیب بررسی میکنیم.
دسترسی مترو به پله نوروزخان بازار: ۱. ایستگاه مترو ۱۵ خرداد نزدیک ترین مسیر به پله نوروزخان
ایستگاه مترو ۱۵ خرداد در خط ۱ مترو تهران، نزدیکترین گزینه برای افرادی است که میخواهند به پله نوروزخان بازار تهران مراجعه کنند. این ایستگاه در نزدیکی ورودیهای اصلی بازار بزرگ تهران قرار دارد و بعد از خروج از مترو، با کمی پیادهروی میتوانید وارد فضای بازار شوید.
مسیر دسترسی از ایستگاه ۱۵ خرداد به پله نوروزخان:
در خط ۱ مترو تهران سوار قطار شوید.
در ایستگاه ۱۵ خرداد پیاده شوید.
از خروجی ایستگاه به سمت خیابان ۱۵ خرداد حرکت کنید.
وارد بازار بزرگ تهران شوید.
مسیرهای داخلی بازار را به سمت پله نوروزخان دنبال کنید.
دسترسی مترو به پله نوروزخان بازار: ۲. مترو خیام ورودی غربی بازار
یکی دیگر از ایستگاههای نزدیک به پله نوروزخان، ایستگاه مترو خیام در خط ۱ است. این ایستگاه برای افرادی که از سمت خیابان خیام یا بخش غربی بازار تهران وارد محدوده میشوند، مسیر مناسبی محسوب میشود. بعد از خروج از ایستگاه خیام میتوانید به سمت بازار بزرگ تهران حرکت کنید و پس از ورود به راستههای اصلی بازار، مسیر خود را به سمت پله نوروزخان ادامه دهید. این مسیر بیشتر برای کسانی مناسب است که علاوه بر پله نوروزخان، قصد بازدید از بخشهای دیگر بازار تهران در محدوده خیابان خیام را هم دارند.
دسترسی مترو به پله نوروزخان بازار: ۳. ایستگاه مترو امام خمینی محدوده باب همایون
ایستگاه مترو امام خمینی یکی دیگر از گزینههای دسترسی به بازار بزرگ تهران است. این ایستگاه به دلیل قرار گرفتن در تقاطع خط ۱ و خط ۲ مترو، برای افرادی که از نقاط مختلف تهران حرکت میکنند، دسترسی مناسبی دارد. با این حال، اگر مقصد اصلی شما فقط پله های نوروزخان است، معمولاً ایستگاه ۱۵ خرداد انتخاب راحتتری خواهد بود، زیرا فاصله کمتری تا محدوده اصلی بازار دارد و مسیر پیادهروی سادهتر است.
دسترسی اتوبوس (بیآرتی) به پله نورزخان
اگر قصد دارید با اتوبوس به پله نوروزخان بازار تهران بروید، بهتر است مقصد خود را محدوده بازار بزرگ تهران، خیابان ۱۵ خرداد یا چهارراه گلوبندک در نظر بگیرید. بعد از پیاده شدن، با کمی پیادهروی میتوانید وارد بازار شوید و مسیر پله نوروزخان را پیدا کنید. این روش برای افرادی مناسب است که از مسیرهای نزدیک مرکز شهر حرکت میکنند و میخواهند بدون استفاده از خودرو شخصی به بازار برسند.
دسترسی با خودروی شخصی و موتور سیکلت به پله نوروزخان
رسیدن به پله نوروزخان با خودرو شخصی امکانپذیر است، اما باید توجه داشته باشید که محدوده بازار تهران معمولاً پرتردد است و پیدا کردن جای پارک ممکن است زمانبر باشد.
مسیرهای اصلی اطراف بازار شامل:
خیابان ۱۵ خرداد
خیابان خیام
خیابان مولوی
خیابان مصطفی خمینی
هستند که میتوان از آنها برای رسیدن به محدوده بازار استفاده کرد.
اگر خرید شما حجم زیادی دارد، بهتر است قبل از مراجعه برای حمل کالا برنامه داشته باشید، زیرا مسیرهای داخلی بازار بیشتر برای رفتوآمد پیاده طراحی شدهاند.
مسیر پیادهروی به پله نوروزخان از خیابانهای اطراف
برای کسانی که میخواهند پیاده به گذر پله نوروزخان در بازار برسند، چند مسیر اصلی وجود دارد:
از خیابان ۱۵ خرداد: این مسیر رایجترین راه ورود به بازار تهران است. پس از ورود به بازار، با دنبال کردن راستههای داخلی میتوان به سمت پله نوروزخان حرکت کرد.
از خیابان خیام: افرادی که از سمت غرب بازار میآیند، میتوانند از خیابان خیام وارد محدوده بازار شوند و مسیر داخلی بازار را ادامه دهند.
از خیابان مولوی: این مسیر برای افرادی که از جنوب تهران مراجعه میکنند، گزینه مناسبی است و امکان دسترسی به بخشهای مختلف بازار را فراهم میکند.
پله نوروز خان بورس لوازم بسته بندی در بازار تهران
اگر برایتان سوال است که پله نوروز خان چی دارد و چرا بسیاری از خریداران برای مراجعه به این محدوده از بازار تهران برنامهریزی میکنند، باید بدانید که این بخش از بازار بیشتر بهعنوان یکی از مراکز فروش محصولات بستهبندی، نایلون، پلاستیک و انواع پاکت ایستاده ملزومات مورد نیاز فروشگاهها و کسبوکارها شناخته میشود. پله نوروزخان بازار تهران محل فعالیت فروشگاههای متعددی است که کالاهای مختلفی برای بستهبندی، نگهداری، حمل و ارائه محصولات عرضه میکنند. به همین دلیل، افرادی مانند صاحبان فروشگاهها، تولیدکنندگان، رستورانها، قنادیها، فروشندگان آنلاین و کسبوکارهای خانگی برای تهیه وسایل بستهبندی مورد نیاز خود به این محدوده مراجعه میکنند.
ساعت کاری بازار پله نوروزخان
بهطور معمول، مغازههای پله نوروزخان مانند سایر بخشهای بازار بزرگ تهران، فعالیت خود را از صبح آغاز میکنند و تا ساعات پایانی عصر به فعالیت ادامه میدهند. بیشتر فروشگاهها معمولاً در روزهای کاری هفته فعال هستند و بهترین زمان برای مراجعه، ساعات ابتدایی روز است.
زمان مناسب مراجعه به پله نوروزخان:
صبح تا ظهر: بهترین زمان برای خرید و بررسی فروشگاهها
ظهر تا عصر: همچنان زمان مناسب برای خرید، اما با شلوغی بیشتر بازار
روزهای تعطیل رسمی: ممکن است فعالیت برخی مغازهها محدود باشد
اگر قصد خرید عمده یا بررسی چندین فروشگاه را دارید، بهتر است برنامه خود را به ساعات اولیه روز موکول کنید. در این زمان علاوه بر اینکه فروشندگان فرصت بیشتری برای پاسخگویی دارند، رفتوآمد در مسیرهای داخلی بازار نیز راحتتر است.
قدمت تاریخی و معماری پله نوروزخان
پله نوروزخان یکی از گذرهای قدیمی در محدوده بازار بزرگ تهران است که بخشی از ساختار سنتی و تاریخی این بازار را تشکیل میدهد. وقتی کاربران جستجو میکنند پله نوروزخان کجاست، معمولاً فقط به دنبال آدرس نیستند، بلکه میخواهند بدانند این بخش از بازار چه جایگاهی در تاریخ تجاری تهران دارد. بازار بزرگ تهران از گذشته یکی از مهمترین مراکز اقتصادی پایتخت بوده و در طول سالها، راستهها و گذرهای مختلفی در آن شکل گرفتهاند. پله نوروزخان نیز یکی از همین بخشهای قدیمی است که با گذشت زمان، همچنان کاربری تجاری خود را حفظ کرده است.
معماری پله نوروزخان مانند بسیاری از بخشهای بازار سنتی تهران، بر اساس نیازهای یک فضای تجاری قدیمی طراحی شده است. در این محدوده میتوان ویژگیهایی مانند:
گذرهای باریک و بههمپیوسته
مغازههای کوچک و تخصصی
مسیرهای سنتی رفتوآمد
ارتباط مستقیم فضای فروش با مسیر بازار
چرا پله نوروزخان یکی از مراکز مهم خرید در بازار تهران است؟
اگر برایتان سوال است که چرا نام پله نوروزخان بازار تهران در بین خریداران و کسبه شناخته شده است، دلیل اصلی را باید در ترکیب چند عامل مهم مانند موقعیت مناسب، تنوع فروشگاهها و تمرکز کالاهای تخصصی در این محدوده جستجو کرد. پله نوروزخان برای بسیاری از خریداران، بهخصوص افرادی که به دنبال محصولات بستهبندی و ملزومات مورد نیاز کسبوکار خود هستند، یک مقصد شناختهشده محسوب میشود.
مهمترین دلایل اهمیت پله نوروزخان عبارتاند از:
تنوع محصولات: از انواع بستهبندی گرفته تا نایلون، پلاستیک و ملزومات فروشگاهی
تمرکز فروشگاههای تخصصی: مشتری میتواند برای نیازهای مختلف خود چند گزینه را بررسی کند.
موقعیت مناسب در بازار تهران: دسترسی از مسیرهای مختلف شهری امکانپذیر است.
مناسب برای خرید عمده: بسیاری از کسبه و صاحبان مشاغل برای تامین محصولات مورد نیاز خود به این محدوده مراجعه میکنند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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