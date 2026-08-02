تلاش پزشکان برای رساندن هافبک مصدوم استقلال به بازی با سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی، هافبک تیم فوتبال استقلال که در جریان دیدار تدارکاتی این تیم برابر فولاد خوزستان از ناحیه کشاله ران دچار آسیبدیدگی شده بود، به دلیل این مصدومیت دو دیدار ابتدایی آبیپوشان در فصل جدید لیگ برتر را از دست خواهد داد.
احمدی که یکی از گزینههای اصلی کادر فنی برای حضور در ترکیب استقلال در فصل پیشرو به شمار میرود، پس از انجام بررسیهای پزشکی مشخص شد که برای بازگشت به میادین به زمان بیشتری نیاز دارد و به همین دلیل قادر نخواهد بود استقلال را در هفتههای نخست لیگ همراهی کند.
بر اساس برنامه مسابقات، استقلال در دو هفته ابتدایی لیگ برتر به مصاف تیمهای مس شهر بابک و نساجی مازندران خواهد رفت و این هافبک در هر دو مسابقه غایب خواهد بود.
با این حال، کادر پزشکی استقلال روند درمان و بازتوانی احمدی را به صورت فشرده دنبال میکند تا این بازیکن بتواند خود را به دیدار حساس هفته سوم برابر سپاهان برساند؛ مسابقهای که قرار است روز اول شهریور برگزار شود و از اهمیت ویژهای برای آبیپوشان برخوردار است.
پزشکان استقلال امیدوارند با پاسخ مناسب این بازیکن به برنامههای درمانی و تمرینات اختصاصی، احمدی بدون ریسک تشدید مصدومیت، مجوز حضور در تمرینات گروهی را پیش از دیدار با سپاهان دریافت کند. تصمیم نهایی درباره زمان بازگشت او نیز پس از ارزیابی وضعیت جسمانیاش در روزهای منتهی به این مسابقه اتخاذ خواهد شد.
غیبت احمدی در آغاز فصل میتواند دست کادر فنی استقلال را در خط میانی تا حدی ببندد، اما مسئولان و کادر پزشکی باشگاه امیدوارند این بازیکن هرچه سریعتر شرایط حضور در میادین را به دست آورده و از دیدار برابر سپاهان دوباره در اختیار کادر فنی قرار گیرد.
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