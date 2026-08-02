سه اتفاق مهم در انتظار استقلال/ از تغییر مدیرعامل تا بازشدن پنجره!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در آستانه یکی از مهمترین هفتههای ماههای اخیر قرار گرفته است؛ هفتهای که میتواند تکلیف چند پرونده مهم و تأثیرگذار را مشخص کند و مسیر آبیپوشان را در ادامه فصل تغییر دهد. از احتمال اعلام رأی نهایی دادگاه حکمیت ورزش (CAS) درباره پرونده پنجره نقلوانتقالاتی گرفته تا انتخاب مدیرعامل جدید و تعیین تکلیف وضعیت برخی بازیکنان، همگی از اتفاقاتی هستند که ممکن است در روزهای پیش رو رخ دهند.
یکی از مهمترین موضوعاتی که استقلال و هوادارانش با حساسیت آن را دنبال میکنند، پرونده مربوط به پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه است. آبیها که به دلیل یک پرونده حقوقی با محدودیت در ثبت قرارداد بازیکنان مواجه شدهاند، مدتهاست منتظر اعلام رأی نهایی دادگاه CAS هستند. در صورت صدور رأی به سود استقلال، پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه باز خواهد شد و کادر فنی میتواند از تمامی بازیکنان جذبشده استفاده کند، اما در صورت تأیید رأی قبلی، مدیران باشگاه باید راهکار دیگری برای حل این مشکل پیدا کنند؛ موضوعی که میتواند برنامههای فنی استقلال را تحت تأثیر قرار دهد.
در کنار این پرونده، بحث انتخاب مدیرعامل جدید استقلال نیز به روزهای پایانی خود نزدیک شده است. پس از حدود یک سال اداره باشگاه با سرپرست، هیئتمدیره استقلال در هفتههای گذشته گزینه نهایی خود را برای تصدی مدیرعاملی انتخاب کرده و اکنون این گزینه باید به تأیید کمیته مربوطه در هلدینگ مالک باشگاه برسد. در صورت طی شدن مراحل نهایی، استقلال پس از مدتها مدیرعامل جدید خود را خواهد شناخت؛ اتفاقی که میتواند به پایان یکی از طولانیترین دورههای بلاتکلیفی مدیریتی این باشگاه منجر شود.
از سوی دیگر، وضعیت تعدادی از بازیکنان استقلال نیز احتمالاً در همین هفته مشخص خواهد شد. پرونده رامین رضاییان یکی از موضوعاتی است که مدیران باشگاه در حال پیگیری آن هستند و انتظار میرود درباره ادامه همکاری یا وضعیت این بازیکن تصمیمگیری نهایی انجام شود.
همچنین داکنز نازون، مهاجم اهل هائیتی استقلال، نیز همچنان در وضعیت نامشخصی قرار دارد. نازون که پس از جنگ تحمیلی اخیر از بازگشت به ایران خودداری کرد، ابتدا با انتشار پیامی از هواداران استقلال خداحافظی کرد، اما در ادامه با انتقاد از مدیران باشگاه مدعی شد که هیچ اقدامی برای فراهم کردن شرایط بازگشت او انجام نشده است. حال باید دید مدیران استقلال چه تصمیمی درباره ادامه همکاری با این بازیکن خواهند گرفت و آیا پرونده او نیز در روزهای آینده بسته خواهد شد یا خیر.
در کنار این موارد، تعیین تکلیف برخی موضوعات نقلوانتقالاتی دیگر نیز در دستور کار مدیران باشگاه قرار دارد و انتظار میرود همزمان با مشخص شدن وضعیت پنجره نقلوانتقالاتی، روند جذب یا ثبت قرارداد بازیکنان نیز شتاب بیشتری بگیرد.
مجموع این اتفاقات باعث شده هفته پیش رو برای استقلال به هفتهای سرنوشتساز تبدیل شود؛ هفتهای که نتیجه آن میتواند هم ساختار مدیریتی باشگاه را دستخوش تغییر کند، هم وضعیت حقوقی استقلال را مشخص سازد و هم تکلیف چند پرونده مهم نقلوانتقالاتی را روشن کند؛ اتفاقاتی که بیتردید بر آینده آبیپوشان در ادامه فصل تأثیر مستقیمی خواهد داشت.
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