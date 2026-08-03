تولید ۲۹ میلیون اصله نهال در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی ظهر امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها از کسب رتبه نخست لرستان در تولید نهال در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت خبر داد و اظهار داشت: لرستان تاکنون موفق به تولید بیش از ۲۹ میلیون اصله نهال شده است که این دستاورد، لرستان را در زمره استانهای پیشرو و رتبه نخست کشور باتوجهبه گزارش سامانه ساتک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این حوزه قرار داده است.
وی اظهار کرد: بر اساس تعهد ابلاغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان موظف به تولید ۳۰ میلیون اصله نهال طی مدت چهار سال در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت بوده است که خوشبختانه با تلاش شبانهروزی همکاران، مشارکت مردم، بهرهگیری از ظرفیت نهالستانهای دولتی، خصوصی و همکاری دستگاههای اجرایی، در سال سوم تاکنون بیش از ۲۹ میلیون اصله نهال تولید شده و استان در آستانه تحقق کامل این تعهد قرار دارد.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان، افزود: این موفقیت حاصل برنامهریزی دقیق، مدیریت مناسب نهالستانها و عزم جدی مجموعه منابع طبیعی استان در راستای توسعه فضای سبز، احیای عرصههای جنگلی و مرتعی، مقابله با بیابانزایی و کاهش آثار تغییرات اقلیمی است.
نجفی با اشاره به اهمیت اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، تصریح کرد: در این طرح جزء سومین استان در قالب کاشت نهال در کشور هستیم. این طرح یکی از مهمترین برنامههای ملی در حوزه حفظ منابع طبیعی و محیطزیست به شمار میرود و نقش مؤثری در افزایش سرانه فضای سبز، حفاظت از خاک، تقویت منابع آبی، کاهش فرسایش و ارتقای پایداری اکوسیستمها خواهد داشت.
وی با قدردانی از همراهی مردم، تشکلهای مردمی، دستگاههای اجرایی، دهیاریها و سایر نهادهای همکار، تصریح کرد: امیدواریم با استمرار این روند و مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه، ضمن تحقق کامل تعهد ۳۰ میلیون اصله نهال، سهم مؤثری در تحقق هدف ملی کاشت یک میلیارد درخت و حفظ سرمایههای طبیعی کشور داشته باشیم.
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