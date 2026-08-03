دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و ناامیدی در جامعه است

حجتالاسلام محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی، پشتوانهای ارزشمند برای حفظ نظام اسلامی است و بر اساس فرمایش امام خمینی (ره)، حفظ نظام جمهوری اسلامی از مهمترین واجبات به شمار میرود.
وی افزود: در فرهنگ دینی، نور الهی جایگاه ویژهای دارد و خداوند در آیه ۳۵ سوره نور خود را «نور آسمانها و زمین» معرفی کرده است. قرآن کریم، پیامبران الهی، ائمه معصومین (ع) و احکام الهی همگی جلوههایی از این نور هستند و هر کس به سرچشمه نور الهی متصل شود، از هدایت الهی بهرهمند خواهد شد.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: از آغاز خلقت تاکنون، تقابل حق و باطل همواره وجود داشته و تا زمانی که نور الهی در جهان جاری باشد، جبهه ظلمت نیز در برابر آن صفآرایی خواهد کرد. از همین رو نبرد میان حق و باطل پایانی ندارد و مؤمنان باید همواره آمادگی دفاع از ارزشهای الهی را داشته باشند.
حجتالاسلام سلیمانی تصریح کرد: دشمنان اسلام در طول تاریخ تلاش کردهاند نور الهی را خاموش کنند، اما قرآن کریم در آیه ۳۲ سوره توبه به صراحت اعلام میکند که آنان هرگز به این هدف نخواهند رسید و خداوند اراده کرده است نور خود را کامل کند؛ هرچند کافران از این حقیقت ناخشنود باشند.
وی بیان کرد: حکومتی که بر پایه قرآن، عدالت و ولایت شکل گرفته باشد، جلوهای از نور الهی است و به همین دلیل دشمنان طی دهههای گذشته با انواع توطئهها برای مقابله با نظام اسلامی تلاش کردهاند، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندهاند.
کارشناس مسائل مذهبی وحدت مردم، رهبری و حضور آگاهانه ملت را از مهمترین عوامل اقتدار جمهوری اسلامی دانست و عنوان کرد: دشمن بیش از هر چیز به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم، مسئولان و ارکان نظام است تا سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کند.
وی بیاعتمادسازی نسبت به مسئولان و ایجاد ناامیدی در جامعه را از دیگر راهبردهای دشمن برشمرد و گفت: هدف نهایی این اقدامات، وادار کردن ملت ایران به تسلیم در برابر خواستههای استکبار است، اما ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و مکتب اهلبیت (ع) هرگز زیر بار ظلم نخواهد رفت.
حجتالاسلام سلیمانی با اشاره به شکست راهبردهای دشمن در سالهای گذشته تأکید کرد: با وجود فشارهای سیاسی، اقتصادی، تحریمها و تهدیدهای نظامی، جمهوری اسلامی ایران همچنان با اقتدار به مسیر خود ادامه داده و حضور مردم در صحنه، مهمترین عامل ناکامی دشمنان در تحقق اهدافشان بوده است.
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