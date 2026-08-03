به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد زارعزاده با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق عامه و رسیدگی به مطالبات مردمی گفت: دستگاه قضایی نسبت به گزارشها و دغدغههای شهروندان حساس است و موضوعات مرتبط با سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست را با جدیت پیگیری میکند.
وی افزود: بررسیهای تخصصی و قانونی این موضوع از طریق مراجع ذیصلاح ادامه خواهد داشت و در صورت احراز هرگونه تخلف، بدون اغماض اقدامات قانونی لازم انجام میشود.
دادستان ابرکوه با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی تصریح کرد: بازدیدهای دورهای و سرزده از صنایع و مراکز تولیدی شهرستان با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی، حمایت از تولید قانونمند و صیانت از حقوق عامه با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در کنار حمایت از تولید، نسبت به رعایت الزامات زیستمحیطی و حفظ سلامت شهروندان هیچگونه چشمپوشی نخواهد داشت.
در جریان این بازدید که با حضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست و جمعی از مسئولان شهرستان انجام شد، بر اساس مشاهدات میدانی و بررسیهای اولیه، مورد مشهودی از تخلف یا آلودگی مشاهده نشد.
همچنین اعلام شد این واحد صنعتی بهصورت مستمر و سرزده از سوی آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناسان مربوطه پایش میشود و خروجیهای آن به طور منظم اندازهگیری و نتایج در سامانه جامع محیط زیست ثبت و بارگذاری خواهد شد.
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