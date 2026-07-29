به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محجوبی در نشست شورای حفاظت از منابع آب و شورای سازگاری با کمآبی استان که با حضور استاندار یزد، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: با برنامهریزی انجام شده و استفاده حداکثری از ظرفیت منابع آب محلی و منابع انتقالی، تلاش خواهیم کرد در ماههای مرداد و شهریور نیز بدون مشکل در تأمین آب شرب و بهداشت، از این شرایط عبور کنیم.
وی افزود: با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر افزایش دو درجه ای دما در بسیاری از مناطق کشور، از ماهها قبل برنامهریزیهای لازم برای تأمین پایدار آب شرب استان با همکاری شرکت آب و فاضلاب انجام شد تا با کمترین چالش از پیک مصرف تابستان عبور کنیم.
محجوبی ادامه داد: در این راستا تمامی منابع قابل استفاده برای تأمین آب شرب شامل چاههای استیجاری، چاههای شخصی، چاههای سازمانی و سایر منابع محلی شناسایی و در اختیار شرکت آب و فاضلاب قرار گرفت تا در صورت نیاز وارد مدار بهرهبرداری شوند.
وی همچنین با اشاره به بررسی تکالیف بخش آب در برنامه هفتم پیشرفت گفت: یکی از مهمترین مصوبات این نشست، تشدید برخورد با چاههای غیرمجاز بهویژه در واحدهای صنعتی، گلخانهها و بخش کشاورزی بود.
محجوبی تصریح کرد: بر اساس احکام برنامه هفتم پیشرفت، پس از شناسایی چاههای غیرمجاز، به بهرهبرداران ۴۵ روز فرصت داده میشود تا نسبت به پر کردن چاه اقدام کنند و در صورت بیتوجهی، عملیات انسداد چاه با اخذ مجوزهای قانونی و قضایی انجام خواهد شد.
وی از جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز کشاورزی به عنوان دیگر محور مهم این نشست نام برد و افزود: مدیریت برداشت از چاههای مجاز یکی از الزامات قانونی برنامه هفتم است و با همکاری مناسب سازمان جهاد کشاورزی، اجرای این برنامه با جدیت در سطح استان دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای یزد در ادامه با اشاره به برنامههای بلندمدت تأمین آب استان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای انتقال آب، بهویژه اجرای خط دوم انتقال آب دریا و خط دوم انتقال آب از خرسان به یزد، از اولویتهای اساسی استان است و با حمایت استاندار و مسئولان، اقدامات مؤثری برای تأمین منابع مالی و پیشبرد این پروژهها در حال انجام است.
محجوبی در پایان تأکید کرد: این دو طرح راهبردی نقش تعیینکنندهای در تأمین پایدار آب شرب استان در افق میانمدت ۱۴۱۰ و افق بلندمدت ۱۴۳۰ خواهند داشت.
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