برداشت تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری شتاب گرفت

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از سیاست‌های محوری دولت در حوزه کشاورزی، سال‌هاست که نقش تعیین‌کننده‌ای در حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. این طرح با هدف جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، تنظیم بازار و اطمینان از ذخایر استراتژیک گندم طراحی شده و هر ساله با برنامه‌ریزی دقیق در استان‌های مختلف اجرایی می‌شود.

در استان چهارمحال و بختیاری نیز این فرآیند از ابتدای فصل برداشت با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط آغاز شده و تاکنون نتایج قابل توجهی به همراه داشته است. بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، تا تاریخ ۱۱ تیرماه، مجموع گندم خریداری‌شده از کشاورزان این استان به ۱۸ هزار و ۶۹۷.۳ تن رسیده است.

این رقم نشان‌دهنده مشارکت نسبتاً مطلوب گندم‌کاران و عملکرد مناسب مراکز خرید در سطح استان است. فرآیند خرید با همکاری سیلوها، کارخانجات آرد، تعاونی‌های روستایی و سایر مراکز مجاز با نظم و سرعت مناسبی پیش می‌رود و تلاش می‌شود محصول تولیدکنندگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل و ثبت شود.

از مجموع گندم خریداری‌شده، تاکنون ۱۷ هزار و ۴۶۷.۶ تن در سامانه سیفا ثبت شده و روند ثبت اطلاعات محموله‌های باقی‌مانده نیز با هماهنگی مراکز خرید در حال انجام است. این موضوع بیانگر دقت و شفافیت در فرآیند اداری و مالی طرح است که می‌تواند اعتماد کشاورزان را تقویت کند. سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با تمام ظرفیت خود، پیگیری خرید، ثبت اطلاعات و تسویه مطالبات گندم‌کاران را دنبال می‌کند.

اهمیت این طرح تنها به ارقام خرید محدود نمی‌شود؛ بلکه به عنوان ابزاری برای پایداری تولید گندم به عنوان محصولی راهبردی، کاهش ریسک‌های اقتصادی کشاورزان و تضمین بخشی از نیاز کشور به این کالای اساسی شناخته می‌شود.

خرید تضمینی بیش از ۱۸ هزار تن گندم در چهارمحال و بختیاری

عسگر قنبری مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خرید تضمینی گندم یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان است و ما در استان چهارمحال و بختیاری با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نزدیک با مراکز خرید، این فرآیند را از ابتدای فصل برداشت آغاز کرده‌ایم. هدف اصلی ما این است که کشاورزان بتوانند محصول خود را بدون نگرانی از نوسانات بازار و با اطمینان از دریافت بها، تحویل دهند. تا تاریخ ۱۱ تیرماه، بیش از ۱۸ هزار و ۶۹۷ تن گندم خریداری شده که نشان‌دهنده استقبال خوب کشاورزان از این طرح است.

وی تصریح کرد: مراکز خرید در سراسر استان فعال هستند و هر یک بر اساس ظرفیت و موقعیت جغرافیایی خود، سهم مشخصی از خرید را بر عهده گرفته‌اند.

قنبری ادامه داد: یکی از نکات مهم در این فرآیند، ثبت دقیق اطلاعات در سامانه سیفا است. تاکنون بیش از ۱۷ هزار تن از گندم خریداری‌شده در این سامانه ثبت شده و باقی‌مانده نیز به سرعت در حال تکمیل است. این شفافیت اداری نه تنها روند پرداخت مطالبات را تسهیل می‌کند، بلکه امکان نظارت دقیق‌تر بر کل فرآیند را فراهم می‌سازد. ما تلاش می‌کنیم پرداخت‌ها با حداقل تأخیر انجام شود تا کشاورزان بتوانند برای فصل کشت بعدی برنامه‌ریزی کنند.

وی بیان داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان با تمام ظرفیت خود در کنار کشاورزان ایستاده است. از هماهنگی با کارخانجات آرد و تعاونی‌های روستایی گرفته تا پیگیری مسائل مربوط به کیفیت محصول و استانداردهای خرید، همه امور با دقت دنبال می‌شود. خرید تضمینی فقط یک معامله ساده نیست؛ بلکه بخشی از سیاست کلان تأمین امنیت غذایی و حمایت از تولید پایدار است که باید با جدیت ادامه یابد.

قنبری بیان کرد: از گندم‌کاران استان درخواست می‌کنم پس از برداشت، محصول خود را حتماً به مراکز مجاز خرید تضمینی تحویل دهند. این کار هم به نفع خود آن‌هاست و هم به ثبات بازار و ذخایر استراتژیک کشور کمک می‌کند.هرچه مشارکت کشاورزان بیشتر باشد، موفقیت این طرح نیز کامل‌تر خواهد بود و ما نیز متعهد هستیم که فرآیند را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببریم.

امسال وضعیت برداشت گندم در مزرعه‌ام نسبت به سال گذشته بهتر بود

علی رمضانی یکی از کشاورزان گندم‌کار منطقه لردگان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال وضعیت برداشت گندم در مزرعه‌ام نسبت به سال گذشته کمی بهتر بود، هرچند خشکسالی و کمبود آب همچنان چالش اصلی ماست. وقتی شنیدم مراکز خرید تضمینی فعال شده‌اند، تصمیم گرفتم محصولم را به جای فروش در بازار آزاد، به مراکز رسمی تحویل بدهم. قیمت تضمینی و اطمینان از پرداخت، برای کشاورزانی مثل من که سرمایه محدودی دارند، بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: مرکز خرید نزدیک به روستای ما نسبتاً شلوغ بود، اما کارکنان با نظم کار می‌کردند و صف‌ها خیلی طولانی نمی‌شد. نمونه‌برداری و توزین با دقت انجام شد و مدارک لازم سریع تکمیل گردید. این نظم باعث شد حس اعتماد بیشتری پیدا کنم. قبلاً گاهی نگران بودم که ممکن است تأخیر در پرداخت یا مشکلات اداری پیش بیاید، اما امسال فرآیند روان‌تر به نظر می‌رسد.

رمضانی ادامه داد: برای ما کشاورزان، خرید تضمینی یعنی آرامش خیال. وقتی بدانیم محصولمان خریدار مطمئن دارد، انگیزه بیشتری برای کشت سال بعد پیدا می‌کنیم. البته هنوز هم مشکلاتی مثل هزینه بالای نهاده‌ها و کمبود آب وجود دارد، اما حداقل در بحث فروش محصول، حمایت دولت احساس می‌شود. امیدوارم پرداخت مطالبات هم با تأخیر مواجه نشود تا بتوانیم بدهی‌هایمان را تسویه کنیم.

وی بیان کرد: یکی از نکات مثبت این است که مراکز متعددی در استان فعال هستند و کشاورزان مناطق مختلف دسترسی دارند. اگر فقط چند مرکز محدود وجود داشت، خیلی‌ها مجبور می‌شدند محصول را با هزینه حمل بالا جابه‌جا کنند یا به دلالان بفروشند. حالا با وجود تعاونی‌ها و کارخانجات مختلف، کار راحت‌تر شده است.

رمضانی عنوان کرد: من به سایر کشاورزان هم توصیه می‌کنم محصولشان را به مراکز مجاز تحویل دهند. این کار هم به نفع خودشان است و هم به ثبات تولید گندم در استان کمک می‌کند. اگر این حمایت‌ها ادامه پیدا کند و مشکلات زیرساختی هم کمتر شود، می‌توانیم تولید بهتری داشته باشیم و به امنیت غذایی کشور کمک کنیم.

از ابتدای فصل برداشت گندم با تمام ظرفیت وارد کار شدیم

محمد محمودی یکی از مراکز خرید گندم در چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ما به عنوان یکی از مراکز خرید تضمینی گندم در استان، از ابتدای فصل برداشت با تمام ظرفیت وارد کار شدیم. تاکنون بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ تن گندم از کشاورزان خریداری کرده‌ایم و این رقم همچنان در حال افزایش است. همکاری نزدیک با سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها باعث شده فرآیند با نظم خوبی پیش برود و کشاورزان رضایت نسبی داشته باشند.

وی تصریح کرد: کیفیت گندم تحویلی در مجموع قابل قبول بوده و نمونه‌برداری‌ها بر اساس استانداردهای تعریف‌شده انجام می‌شود. ما سعی می‌کنیم زمان انتظار کشاورزان را به حداقل برسانیم و مدارک را سریع تکمیل کنیم. ثبت اطلاعات در سامانه سیفا نیز همزمان با خرید انجام می‌شود تا روند اداری شفاف و قابل پیگیری باشد. این هماهنگی‌ها نقش مهمی در موفقیت طرح دارد.

محمودی بیان داشت: یکی از چالش‌هایی که گاهی با آن روبه‌رو می‌شویم، حجم بالای مراجعه در روزهای اوج برداشت است. با این حال، با برنامه‌ریزی شیفت‌ها و استفاده از ظرفیت کامل انبارها، توانسته‌ایم پاسخگوی نیاز کشاورزان باشیم. وجود چندین مرکز خرید در استان باعث توزیع مناسب بار کاری شده و از تمرکز بیش از حد در یک نقطه جلوگیری کرده است.

وی خاطر نشان کرد: خرید تضمینی برای ما فقط یک فعالیت تجاری نیست؛ بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی در قبال تولیدکنندگان و امنیت غذایی کشور است. وقتی کشاورز می‌داند محصولش خریدار مطمئن دارد، با انگیزه بیشتری کار می‌کند و این موضوع در بلندمدت به پایداری تولید کمک می‌کند. ما نیز متعهد هستیم که کیفیت خدمات را حفظ کنیم و هرگونه مشکل احتمالی را سریع برطرف سازیم.

محموی یادآور شد: امیدواریم با ادامه حمایت‌های دولتی و همکاری کشاورزان، حجم خرید در هفته‌های آینده افزایش یابد. هرچه مشارکت بیشتر باشد، هم مراکز خرید فعال‌تر می‌مانند و هم ذخایر استراتژیک استان و کشور تقویت می‌شود. ما آماده‌ایم تا پایان فصل برداشت، با تمام توان در خدمت گندم‌کاران استان باشیم.

خرید بیش از ۱۸ هزار تن گندم تضمینی در استان چهارمحال و بختیاری تا نیمه تیرماه، نشان‌دهنده اجرای نسبتاً موفق این سیاست حمایتی در سطح استان است. مشارکت کشاورزان و عملکرد مراکز خرید، به‌ویژه سیلوی شهید استکی و سایر کارخانجات و تعاونی‌ها، تصویری مثبت از هماهنگی دستگاه‌های مرتبط ارائه می‌دهد. این فرآیند نه تنها به حمایت مستقیم از تولیدکنندگان منجر شده، بلکه گامی در جهت تأمین بخشی از نیاز استراتژیک کشور به گندم محسوب می‌شود.

شفافیت در ثبت اطلاعات از طریق سامانه سیفا و تلاش برای تسریع در پرداخت مطالبات، از نقاط قوت این دوره از خرید تضمینی است. اعتماد کشاورزان به مراکز رسمی، کلید موفقیت این طرح است و هرچه این اعتماد تقویت شود، تمایل به تحویل محصول به شبکه رسمی نیز افزایش خواهد یافت. در مقابل، تأخیر در پرداخت یا مشکلات اداری می‌تواند انگیزه مشارکت را کاهش دهد و باید با دقت مدیریت شود.

با وجود دستاوردهای موجود، چالش‌هایی مانند محدودیت‌های آبی، هزینه‌های تولید و نیاز به بهبود زیرساخت‌های انبارداری همچنان پیش روی بخش کشاورزی استان قرار دارد. خرید تضمینی به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند، اما به عنوان یکی از ابزارهای مهم حمایتی، نقش مؤثری در کاهش ریسک‌های اقتصادی کشاورزان ایفا می‌کند. ترکیب این سیاست با برنامه‌های بلندمدت افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع آب، می‌تواند نتایج پایدارتری به همراه داشته باشد.

نگاه آینده‌نگر به این موضوع نشان می‌دهد که استمرار خرید تضمینی، همراه با ارتقای کیفیت خدمات مراکز خرید و تسریع در تسویه حساب‌ها، می‌تواند انگیزه تولید گندم را در استان تقویت کند. کشاورزان زمانی با اطمینان بیشتری به کشت این محصول راهبردی روی می‌آورند که بدانند حمایت‌های دولتی واقعی و قابل اتکا است. گزارش حاضر نیز بر پایه همین واقعیت‌ها تنظیم شده و بر اهمیت هماهنگی بین تولیدکنندگان، مراکز خرید و دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد.

در نهایت، موفقیت طرح خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری، بخشی از پازل بزرگ‌تر امنیت غذایی کشور است. تداوم این روند، همراه با نظارت دقیق و پاسخگویی به نیازهای کشاورزان، می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد و به پایداری تولید این محصول حیاتی کمک کند. حمایت از گندم‌کاران، حمایت از آینده کشاورزی و امنیت غذایی ایران است.