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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

ثبت سفارش کتب درسی تمام پایه های تحصیلی

ثبت سفارش کتب درسی تمام پایه های تحصیلی

به گفته سازمان برنامه ریزی آموزشی، دانش‌آموزان و اولیاء می‌توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش‌وپرورش به ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش‌آموزان، اولیاء و مدیران مدارس می‌توانند برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش‌وپرورش به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند.

ثبت سفارش کتاب‌های درسی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir، تنها پس از ثبت‌نام قطعی دانش‌آموز در سامانه سیدا امکان‌پذیر خواهد بود.

مدیران مدارس ضمن اطلاع‌رسانی مجدد به دانش‌آموزان و اولیاء، می‌توانند سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان را به‌صورت گروهی ثبت کنند.

تأکید می‌شود به‌منظور تأمین و توزیع به‌موقع کتاب‌های درسی، اولیاء و مدیران مدارس، ثبت‌نام دانش‌آموزان و ثبت سفارش کتاب‌های درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند.

کد مطلب 6907259

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