ثبت سفارش کتب درسی تمام پایه های تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانش‌آموزان، اولیاء و مدیران مدارس می‌توانند برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش‌وپرورش به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند.

ثبت سفارش کتاب‌های درسی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir، تنها پس از ثبت‌نام قطعی دانش‌آموز در سامانه سیدا امکان‌پذیر خواهد بود.

مدیران مدارس ضمن اطلاع‌رسانی مجدد به دانش‌آموزان و اولیاء، می‌توانند سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان را به‌صورت گروهی ثبت کنند.

تأکید می‌شود به‌منظور تأمین و توزیع به‌موقع کتاب‌های درسی، اولیاء و مدیران مدارس، ثبت‌نام دانش‌آموزان و ثبت سفارش کتاب‌های درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند.