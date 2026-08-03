رشاد ممدوف: جوانان جودو ایران در مسیر یک جهش بزرگ قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، «رشاد ممدف» ضمن تشریح آخرین وضعیت آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در بازی های آسیایی ناگویا از برگزاری اردوی مشترک بین‌المللی در تاجیکستان به‌عنوان گامی مهم در مسیر توسعه جودوی ایران یاد کرد.

وی اظهار کرد: از ۴ مرداد و در چارچوب برنامه‌های آماده‌سازی اردوی تمرینی خود را در تاجیکستان آغاز کرده‌ایم. تیم‌های ملی تاجیکستان و قطر نیز در این اردو حضور دارند و این نخستین بار است که تیم ما در چنین اردوی بین‌المللی با این سطح از کیفیت شرکت می‌کند.

ممدف با اشاره به جایگاه روبه‌رشد جودوی تاجیکستان در آسیا افزود: جودوکاران تاجیک در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و حضور در کنار ورزشکاران باتجربه این کشور فرصت بسیار خوبی برای ملی‌پوشان جوان ایران است تا توانایی‌های خود را در فضایی رقابتی محک بزنند و از نظر فنی، تاکتیکی و ذهنی پیشرفت کنند.

سرمربی تیم ملی جودو ایران حضور مستمر در اردوهای بین‌المللی را یکی از الزامات موفقیت در سطح قاره‌ای و جهانی دانست و گفت: اگر می‌خواهیم در رقابت‌های بزرگ برای کسب مدال مبارزه کنیم باید به‌صورت مداوم با بهترین جودوکاران جهان تمرین کنیم. تجربه‌ای که از طریق مبارزه با حریفان قدرتمند به دست می‌آید و با هیچ نوع تمرین دیگری قابل جایگزین نیست.

وی ادامه داد: تیم ملی ایران از ترکیبی جوان و آینده‌دار تشکیل شده است. این ورزشکاران انگیزه و استعداد بالایی دارند و هرچه فرصت حضور در اردوهای مشترک و مسابقات بین‌المللی بیشتری برای آن‌ها فراهم شود روند پیشرفت‌شان نیز سریع‌تر خواهد بود.

ممدف با بیان اینکه فرآیند آماده‌سازی تیم همچنان ادامه دارد خاطرنشان کرد: هنوز تا بازی های آسیایی ناگویا حدود دو ماه فرصت باقی مانده و تلاش می‌کنیم از این زمان به بهترین شکل استفاده کنیم تا تیم با آمادگی مطلوب راهی این رقابت‌ها شود.

وی در ادامه با اشاره به برخی محدودیت‌ها تصریح کرد: کشورهای صاحب‌نام جودو تقریباً در تمام طول سال در اردوها

ی مشترک بین‌المللی حضور دارند، اما محدودیت‌های مالی و مسائل مربوط به ویزا باعث شده است ما از چنین فرصت‌هایی کمتر بهره‌مند شویم. با این حال، برگزاری این اردو اتفاقی ارزشمند برای تیم ملی است و می‌تواند نقطه آغاز حضور پررنگ‌تر جودوی ایران در برنامه‌های آماده‌سازی بین‌المللی باشد.

سرمربی تیم ملی جودو ایران در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده این تیم گفت: به توانایی‌های این نسل جوان ایمان دارم. اگر مسیر کسب تجربه بین‌المللی برای آن‌ها ادامه پیدا کند بدون تردید جودوی ایران در سال‌های آینده حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت و می‌تواند به موفقیت‌های بزرگی در آسیا و جهان دست یابد.