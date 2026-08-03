جانمایی ۱۲۰۰ موکب جاماندگان اربعین به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دستمالچی، دبیر کمیته جانمایی ستاد مردمی آیین پیادهروی جاماندگان اربعین با اعلام این خبر گفت: امسال فرآیند جانمایی یکهزار و ۲۰۰ موکب مردمی با رویکردی هدفمند، نیازمحور و مبتنی بر پهنهبندی مسیر انجام شد تا خدماترسانی به زائران با نظم، ایمنی و هماهنگی بیشتری نسبت به سالهای گذشته صورت گیرد.
وی افزود: جانمایی مواکب صرفاً بر اساس درخواست موکبداران انجام نشده، بلکه نوع خدمات هر موکب، حجم و پراکندگی زائران، ظرفیت معابر، ویژگیهای هر پهنه و نیازهای خدماتی مسیر بهصورت کارشناسی بررسی شده است. بر همین اساس، مواکب فرهنگی، پذیرایی، درمانی، امدادی و خدمات رفاهی به شکلی متوازن در سراسر مسیر استقرار یافتهاند.
دستمالچی با اشاره به تفاوت برنامهریزیهای امسال اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه کشور، علاوه بر خدمات رفاهی، تقویت برنامههای فرهنگی و تبیینی با محوریت فرهنگ عاشورا و مقاومت در دستور کار مواکب قرار گرفت و جانمایی آنها نیز با انسجام و هماهنگی بیشتری نسبت به سالهای گذشته انجام شد.
وی از اجرای فرآیند پلاکزنی و هویتبخشی به مواکب خبر داد و گفت: تمامی مواکب پس از ثبت، بررسی و تأیید، با هماهنگی سپاه تهران دارای شناسه اختصاصی شدهاند که این اقدام ضمن ایجاد هویت رسمی برای هر موکب، امکان مدیریت یکپارچه، نظارت مؤثر، شناسایی سریع و جلوگیری از استقرار مواکب فاقد مجوز را فراهم کرده است.
دبیر کمیته جانمایی ستاد مردمی آیین پیادهروی جاماندگان اربعین در پایان خاطرنشان کرد: یکهزار و ۲۰۰ موکب جانماییشده از صبح فردا در مسیر آیین پیادهروی جاماندگان اربعین مستقر خواهند بود و با ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی، درمانی و پذیرایی، از زائران و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) میزبانی خواهند کرد
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