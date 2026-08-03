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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

حسین‌زاده: مشارکت جامعه درمانی هزینه‌های درمان مددجویان را کاهش می‌دهد

حسین‌زاده: مشارکت جامعه درمانی هزینه‌های درمان مددجویان را کاهش می‌دهد

تهران- معاون بهزیستی استان تهران گفت: مشارکت جامعه درمانی در پویش «لبخند تندرستی» به کاهش هزینه‌های درمان مددجویان کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید حسین‌زاده، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای پویش «لبخند تندرستی» اظهار کرد: یکی از راهبردهای سازمان بهزیستی، بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی برای ارتقای عدالت سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی جامعه هدف است.

وی افزود: در این پویش از پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان، داروخانه‌ها، مراکز درمانی، نهادهای دولتی و غیردولتی، مؤسسات خیریه و سایر ارائه‌دهندگان خدمات سلامت دعوت شده است تا با ارائه خدمات رایگان یا تخفیف‌دار در این حرکت اجتماعی مشارکت کنند.

معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی اداره‌کل بهزیستی استان تهران با تأکید بر اینکه حتی کوچک‌ترین مشارکت نیز می‌تواند تأثیر بزرگی در زندگی افراد نیازمند داشته باشد، گفت: همراهی جامعه درمانی علاوه بر کاهش دغدغه‌های درمانی خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی، به تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همبستگی در جامعه کمک می‌کند.

حسین‌زاده خاطرنشان کرد: متقاضیان همکاری در این پویش می‌توانند با مراجعه به ادارات بهزیستی و مراکز مثبت زندگی شهرستان‌های استان تهران، نسبت به ثبت‌نام و اعلام نوع همکاری خود اقدام کنند.

کد مطلب 6907449

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