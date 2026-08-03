به گزارش خبرنگار مهر، وحید حسینزاده، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای پویش «لبخند تندرستی» اظهار کرد: یکی از راهبردهای سازمان بهزیستی، بهرهگیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی برای ارتقای عدالت سلامت و کاهش هزینههای درمانی جامعه هدف است.
وی افزود: در این پویش از پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان، داروخانهها، مراکز درمانی، نهادهای دولتی و غیردولتی، مؤسسات خیریه و سایر ارائهدهندگان خدمات سلامت دعوت شده است تا با ارائه خدمات رایگان یا تخفیفدار در این حرکت اجتماعی مشارکت کنند.
معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی ادارهکل بهزیستی استان تهران با تأکید بر اینکه حتی کوچکترین مشارکت نیز میتواند تأثیر بزرگی در زندگی افراد نیازمند داشته باشد، گفت: همراهی جامعه درمانی علاوه بر کاهش دغدغههای درمانی خانوادههای تحت پوشش بهزیستی، به تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی و همبستگی در جامعه کمک میکند.
حسینزاده خاطرنشان کرد: متقاضیان همکاری در این پویش میتوانند با مراجعه به ادارات بهزیستی و مراکز مثبت زندگی شهرستانهای استان تهران، نسبت به ثبتنام و اعلام نوع همکاری خود اقدام کنند.
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