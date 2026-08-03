به گزارش خبرگزاری مهر، احمد معظمی گودرزی، معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با بیان اینکه این مجموعه همچون سنوات گذشته در خدمت زائران و عزاداران اربعین حسینی خواهد بود، گفت: راهپیمایی جاماندگان اربعین از میدان آیینی امام حسین(ع) آغاز و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) پایان می‌یابد.

وی افزود: امسال نیز یک موکب از سوی شرکت شهربان و حریم‌بان در طول مسیر و به یاد شهدای گرانقدر، به‌ویژه شهید آرش احمدی، برپا می‌شود و از عزاداران پذیرایی خواهد کرد.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با اشاره به همکاری این شرکت با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران اظهار کرد: همچنین ۴۴ دستگاه خودروی پیکاپ برای خدمت‌رسانی به مواکب مستقر در طول مسیر و ۶۰ دستگاه خودرو برای انسداد مسیرهای تعیین‌شده از سوی شورای تأمین، در اختیار پلیس راهور تهران بزرگ قرار گرفته است.

معظمی گودرزی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه بساط‌گستری و سد معبر در مسیر این راهپیمایی تصریح کرد: از شهروندان انتظار داریم در جمع‌آوری سد معبر با نیروهای شهربان و حریم‌بان همکاری کنند. افرادی که قصد دارند در طول مسیر اقدام به بساط‌گستری کنند، باید از این اقدام خودداری کرده و برای فعالیت قانونی به بازار روزهای مناطق مختلف مراجعه کنند.

وی ادامه داد: نیروهای حوزه شهر، حریم و معبر در ۱۸ منطقه تهران در طول مسیر مستقر خواهند بود و خدمات‌رسانی به شهروندان را بر عهده خواهند داشت. همچنین تمرکز ویژه‌ای بر حریم حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) وجود خواهد داشت و از بعدازظهر تا غروب، حجم بیشتری از نیروها در این محدوده مستقر می‌شوند.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با بیان اینکه هیچ‌گونه مأموریتی در سطح شهر و مناطق ۲۲گانه تعطیل نخواهد شد، تأکید کرد: با هرگونه تخلف، سوءاستفاده از شلوغی شهر و تجاوز به حریم و معبر قاطعانه برخورد می‌شود.