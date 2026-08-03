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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰

فرمانده انتظامی غرب تهران: هزار و ۶۴ وسیله نقلیه فاقد پلاک توقیف شد

فرمانده انتظامی غرب تهران: هزار و ۶۴ وسیله نقلیه فاقد پلاک توقیف شد

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از توقیف هزار و ۶۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت فاقد پلاک و پلاک مخدوش در اجرای طرح ۲۴ ساعته پلیس در شهرستان‌های غرب استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا علیزاده از اجرای طرح برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری‌شده در شهرستان‌های غرب استان تهران خبر داد.

وی اظهار کرد: در اجرای این طرح، مأموران انتظامی طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۷۴ دستگاه خودرو و ۶۹۰ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با تأکید بر تداوم برخورد با وسایل نقلیه متخلف افزود: پلیس با رانندگان قانون‌گریز که با مخدوش کردن یا حذف پلاک، نظم و امنیت ترافیکی را مختل می‌کنند، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

علیزاده در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6907578

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