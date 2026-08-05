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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

با اعلام رسمی باشگاه؛

پنجره‌ نقل و انتقالات استقلال بسته ماند/ بازیکن جدید اضافه نخواهد شد!

پنجره‌ نقل و انتقالات استقلال بسته ماند/ بازیکن جدید اضافه نخواهد شد!

با اعلام باشگاه استقلال پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه بسته ماند و آبی‌ها نمی‌توانند قرارداد بازیکنان جدید خود را به ثبت برسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات، ناشی از پرونده‌ها و تعهداتی است که ریشه در سال‌های گذشته دارد و مدیریت فعلی از نخستین روز مسئولیت خود، حل‌وفصل این مشکلات را در اولویت قرار داده است. در این مسیر، تمامی اقدامات حقوقی، اداری و مالی ممکن، از جمله مکاتبات، ارائه مستندات، تأمین منابع و پیگیری‌های مستمر از مراجع ذی‌ربط انجام شده، اما متاسفانه نتیجه مورد انتظار حاصل نشد.

باشگاه استقلال به خوبی از نگرانی و دغدغه هواداران آگاه است و طبیعی است که این وضعیت، بیش از هر کس، مدیریت باشگاه را نیز متأثر کرده باشد. با این حال، تأکید می‌کنیم که از هیچ تلاش قانونی و اجرایی برای رفع این مانع فروگذار نخواهیم کرد و پیگیری‌ها تا دستیابی به اخذ رأی دادگاه و نتیجه نهایی با تمام توان ادامه خواهد یافت.

از هواداران بزرگ استقلال تقاضا داریم همانند گذشته، با حفظ آرامش و همدلی، عوامل فنی و اجرایی باشگاه را در عبور از این مقطع دشوار همراهی کنند. اطمینان داریم که با استمرار پیگیری‌ها و حمایت خانواده بزرگ استقلال، این مشکل نیز برطرف خواهد شد و باشگاه با قدرت مسیر خود را ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6909451

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    نظرات

    • علمدارسینایی IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
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      پاسخ
      اگر پنجره باز نمیشه پس چرا اقای بختیاری زاده دارد یکی یکی بازیکنا را از باشگاه دور می کند سرمربی هستی درست فکر حایگاه این تیم هم باش اقای بختاری زاده دو مهره خوب واساسی را از دست دادی هم رامیت وهم اندونگ هردو عالی هستند

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